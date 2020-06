"Тесла"-та на Мъск направи обиколка около Слънцето

Чудили ли сте се къде е Starman, който Илон Мъск изстреля със своята Tesla Roadster на дълго пътешествие в Космоса? Е, той още не е стигнал заветния Марс, но направи пълната си пълна обиколка около Слънцето и все още продължава весело да обикаля Вселената.

"Тесла"-та и нейният звезден водач се намират на 298 632 271 километра далеч от Земята и продължават да се движат с пълна скорост – 1 878 км/ч.

В момента на писането на тази статия, Starman е прекарал в Космоса 1 година, 6 месеца, 13 дни, 13 часа, 18 минути и 19 секунди, а целта му – Марс, се намира на 110,763,775 километра.

Ако приемем, че батерията на колата все още работи, Starman е изслушал Space Oddity 151 985 пъти в едното си ухо и Is there Life On Mars? 204 794 пъти в другото. А автомобилът е изминал достатъчно разстояние за да покрие всички пътища на Земята 33 пъти.

С всеки изминал ден, червената Тесла на Мъск продължава да чупи рекорди, като колата, стигнала най-далеч от Земята.