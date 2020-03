Вече не е изненада: И двамата в колата спят, а тя хвърчи със 100 км/ч!

В интернет пространството се появи видео, на което се вижда как шофьорът и жената на предната седалка в автомобил Tesla спят, докато колата се движи със скорост 100 километра в час по автомагистрала.

„Не можех да повярвам, когато ги видях. Карах до тях, шофьорът спеше с наведена глава, ръцете му не бяха на волана. Натисках клаксона, но те не реагираха“, разказва Дакота Рандъл, който е заснел двамата в съседната кола и е качил видеото в Twitter.

Макар че автомобилите на Tesla имат автопилот, от компанията предупреждават водачите, че трябва да са будни по време на движение и да държат ръцете си на волана. Това, че автомобилът има автопилот, не означава, че шофьорът трябва да го остави без контрол, посочват от компанията.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).

Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn