Липсваш ни, братко! Днес Кийт Флинт щеше да стане на 50 години

"Животът е прекалено кратък, каза някога Кийт Флинт, който днес щеше да навърши 50 години. - За това е по-добре да го живееш."

Днес фронтменът на The Prodigy трябваше да празнува своя юбилей. Но вместо това, преди година той сложи край на живота си в дома си Есекс. Периодът бе труден за неговите приятели и членове на The Prodigy Лиъм и Максим, които отмениха турнето си и се скриха от погледа на публиката за известно време. Но както Кийт казва, животът е да се живее.

Преди месец Лиъм и Максим отново се върнаха в студиото, за да правят нова музика. The Prodigy обявиха новината в Twitter, а днес не пропуснаха и да почетат Кийт.

"Честит рожден ден, Флинти, написаха в Twitter Лиъм и Максим. - Не минава и ден без да мислим за теб, липсваш ни, братко!".

Решението на The Prodigy да продължат да правят музика е смело. Освен това изглежда като подходящо продължение на начина, по който досега са почитали паметта на Флинт. В деня на погребението на своят приятел Лиъм и Максим помолиха феновете да вдигнат най-голямото парти в негова чест. Музика звучеше от всички пъбове в града, хората танцуваха, а по време на месата пееха Out of Space.

В света на музиката всички тъгуват различно. Някои групи, като Nirvana и Beastie Boys, се разпадат след смъртта на някои от членовете. Други, като Queen, продължават да свирят стария си каталог в памет на своя, отишъл си от този свят, фронтмен. Трети започват да работят по нова музика под друго име, като членовете на Joy Division, които формират New Order. А AC/DC продължават да бъдат група с благословията на родителите на Бон Скот.

Всички тези истории имат своя перфектен завършек. Разбира се, The Prodigy няма да са същите без Кийт Флинт, но продължавайки да създава рейв музика, те не спират да пишат своята история, както сметнат за добре. А няма да има по-подходящ трибют към Флинт, от тази нова глава.

Happy birthday Flinty ,

not a single day passes u aren’t in our thoughts,

we miss you brother ,

Raise the roof wherever u are muthafukka !

L & M …. x#theprodigy#weliveforever#weliveforthebeats#raisetheroof#neverstop pic.twitter.com/zGqrb13Hod