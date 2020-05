Рекорд: My Chemical Romance се събраха. Продароха концерта си за минути

Билетите за първия концерт на група My Chemical Romance в Лос Анджелис след 7-годишна пауза бяха разпродадени за минути, съобщи Контактмюзик.

Концертът е насрочен на 20 декември в Шрайн експо хол. Цената на билетите е 150 долара. Много фенове се оплакаха в социалните мрежи, че няма да могат да отидат, защото билетите са свършили само за две минути.

Групата не се е качвала на сцената от 2012 г. Предишният им албум - "Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys", излезе почти преди 10 години - през 2010 г.

Групата My Chemical Romance е основана през 2001 г. в Ню Джърси, веднага след терористичните атаки от 11 септември. Музикантите Майки Уей, брат му Джерард Уей, Франк Айеро и Рей Торо са искали да изразят чувствата си, свързани с трагедията. По време на съществуването си бандата издава четири пълноформатни албума.