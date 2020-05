Жив и здрав е - Ким Чен Ун се появи на публично място за пръв път от седмици

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се появи на откриването на нов завод, предадоха Франс прес и ТАСС, като цитират Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

"Уважаемият висш ръководител другарят Ким Чен Ун лично преряза лентата, символизираща завършване на строителството", съобщава севернокорейската агенция. Тържественото откриване с участието на севернокорейския лидер се състоя вчера, по повод 1 май.

„Под звуците на приветствен марш другарят Ким Чен Ун пристигна на мястото на церемонията – съобщи КЦТА. – Всички участници бурно викаха „Ура!“, приветствайки уважавания висш ръководител“. В тържествена обстановка севернокорейският лидер е прерязал лентата, а след това „махна с ръка към ликуващите строители и масите“.

КЦТА публикува и нова снимка на Ким Чен Ун.

Отбелязва се, че на снимката, направена по време на церемонията по откриване на завода, севернокорейският лидер е в обкръжението на ръководството на страната.

След това Ким Чен Ун е посетил някои от цеховете на новия завод, където е бил запознат с процесите на производство на фосфор и торове за земеделието на основата на него. Както подчертава КЦТА, лидерът на КНДР е определил пускането в експлоатация на този нов завод за фосфорни торове като „важен момент от извеждането на химическата промишленост на страната в по-стадий“.

Ким Чен Ун не се беше появявал публично от 11 април. Той не участва на 12 април в годишната сесия на Върховното народно събрание, а също така за първи път в своето управление не участва в тържествената церемония в Кимсусанския дворец на Слънцето, състояла се на 15 април по повод 108-ата годишнина от рождението на Ким Ир Сен. Отсъствието на Ким Чен Ун от главния национален празник на страната породи слухове за евентуално заболяване, дори смърт на севернокорейския лидер. Така с участието си в откриването на торовия завод Ким Чен Ун се появи публично за първи път от 11 април.

