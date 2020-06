По стъпките на майка си: Принцеса Иман от Йордания

Тя произхожда от знатно семейство и е едно от най-известните лица в Йордания. Принцеса Иман – най-голямата дъщеря на крал Абдула II и съпругата му Рания, е на 23, но за разлика от своите връстници, няма профили в социалните мрежи. Красавицата върви уверено по пътя на нейната майка, като често я придружава на светски събития и участва в благотворителни инициативи.

След като вчера ви разказахме как Рания ал-Ясин стига до кралския трон, днес ще ви запознаем с живота на нейната очарователна дъщеря.

Коя е Иман бин Абдула II?

Тя е родена на 27 септември 1996 г. в Аман. Младото момиче е второто дете и най-голяма дъщеря на крал Абдула II и кралица Рания от Йордания.

Дядо ѝ е крал на Йордания до 1999 г. След като той умира, нейният баща наследява трона му. Баба ѝ е принцеса Муна, която има британски произход.

Принцеса Иман има по-голям брат – Хусейн, който е бъдещият престолонаследник на Йордания, както и по-малки сестра и брат – принцеса Салма и принц Хашем. Според родословното дърво на официалния уебсайт на семейство Хашемити, те са преки потомци на пророка Мохамед.

https://t.co/D7yd7juGbC Princess Iman of Jordan rivals Queen Rania in the style stakes https://t.co/ePCq2r9U80 pic.twitter.com/oU3JmxJ8c9