Хаос в Афганистан - хиляди бягат, какво ще е бъдещето на жените?

Афганистанците се събудиха в един нов свят, в който държавата им вече е под контрола на талибаните. Президентът Ашраф Гани напусна страната, а народът му видя в тази стъпка нищо повече от бягство. Той беше наречен "страхливец" в социалните мрежи и е критикуван за неуспеха му да се справи с талибаните през предходните месеци, тъй като те бързо напреднаха в поемането на контрола над страната.

Снощи Бисмила Хан Мохамади, министър на отбраната, отправи в Twitter жестока критика към Гани. Това стана само три часа след като той увери афганистанския народ, че Кабул ще бъде защитен от силите за отбрана.

"Вързаха ни ръцете зад гърба и продадоха родината... по дяволите богаташа и неговата банда", написа той в Twitter. Неговият туит е харесван повече от 20 000 пъти.

Много афганистанци също се опитват да напуснат страната. Хаос се породи на летището в Кабул, тъй като американските войски продължиха да стрелят във въздуха.

Another day begins in Kabul, a sea of people rushing into the Kabul airport terminal. #AFG pic.twitter.com/UekpGJ2MWd

"Тук се чувствам много уплашен. Чуват се много изстрели във въздуха", казва свидетел пред AFP.

Появиха се няколко видеозаписа на хора, които тичат по пистите на летището и се опитват да се качат на самолетите.

Има съобщения, че американските полети, превозващи дипломатически персонал извън страната, са с приоритет, което предизвиква гняв у местните и води до още хаос и объркване.

"В залата за заминаване цареше хаос, след като хората казаха, че бордни карти се отпечатват тайно за служители и видни хора, които се появиха на летището", разказва един от свидетелине на хаоса. "Видях трима бивши депутати, няколко заместник -министри и някои известни личности да се редят на опашка. Някои дори нямаха резервация. Чакахме почти осем часа, докато персоналът на летището не започна да напуска бюрата си - първо гишетата за регистрация, а след това бюрата за миграция и паспорти ... различни слухове създадоха хаос. Някои избягаха от летището, а някои се втурнаха към гейтовете. Никой не беше в нито една от кабините за проверка на паспорта и вратите за сканиране с QR бяха унищожени. Нямаше проверка за сигурност преди да стигнете до гейта."

"Минахме и видяхме, че големите стъклени врати между гейта и самолетите са счупени. Хората хукнаха към последния самолет. Изглежда, че първият самолет, който беше наш, беше запълнен от служители и излетя, и имаше втори полет, на който хората започнаха да се качват. По-скоро почти се тъпчеха. Върнахме се назад и видяхме много пътници, които просто седяха под самолета близо до пистата. Хората бяха шокирани и не знаеха какво да правят, тичайки от един самолет до друг. След това тръгнахме към изхода, за да се качим в колата. Въоръжени мъже в цивилни дрехи охраняваха летището. Хората бяха много отчаяни, някои тичаха към летището, някои бягаха. За да попречат на хората да влязат на летището, пазачите откриха огън във въздуха. Когато излизах, във имаше човек, който стреляше във въздуха. На няколко минути по пътя от летището видях няколко полицейски автомобила, оставени сами на пътя с отворени врати. Все още чувам спорадични изстрели и хеликоптери", добавя той.

Твърди се, че няколко цивилни граждани са били убити при стрелба от страна на американските войници, докато са се опитвали да се качат на самолетите без визи и паспорти.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR