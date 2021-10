Squid Game се превърна във феномен, но адекватен ли е преводът му?

"Веднъж щом преодолеете бариерата от субтитри, висока един инч, ще се запознаете с още толкова невероятни филми."

Това каза режисьорът Пон Джун-хо, когато прие статуетката "Оскар" за най-добър филм за лентата си "Паразит" през 2020 г. По този начин той намекна за проблема с доминиращото съдържание на английски език, което не винаги е особено качествено. Успехът на корейския сериал Squid Game на Netflix, където група мъже и жени се състезават в смъртоносни игри на детската площадка, за да спечелят парична награда, доказа, че Пон Джун-хо е повече от прав.

Squid Game се превърна в най-големия хит на Netflix досега, спечелвайки титлата шоу № 1 в 90 страни, само в рамките на няколко дни след излизането си и засенчи дори могъщия Bridgerton. Но също така предизвика и интензивен дебат за това колко информация се губи в тази текст от един инч и повдигна въпроса дали Netflix инвестира достатъчно в създаването на точни версии на чуждоезичните сценарии.

Дори преди Squid Game някои от най-големите хитове на Netflix бяха сериали на "чужд език", сред които Lupin (Франция), Elite (Испания), Dark (Германия) и Money Heist (Испания). Това отчасти е свързано с факта, че зрителите в световен мащаб са все по-отворени да търсят най-доброто развлечение. Но също така може би говори и за някаква тайна фантазия, че можем да разбираме повече на друг език, отколкото си мислим. По същия начин, по който всички, които гледаха датския сериал Borgen, се убедиха, че могат да говорят датски само защото могат да кажат "Tak, tak, Staatsminister" ("Благодаря, благодаря, премиер") с изкривен скандинавски акцент, много зрители се обърнаха към видеа в YouTube за френски жаргони, за да декодират най-добрите реплики от Call My Agent.

Оптимистичното запитване "Мога ли да говоря свободно език само като гледам телевизия?" дава 10,4 милиона резултата от Google. Колкото и да ни се иска това да е истина, дебатът около субтитрите към Squid Game подсказва, че отговорът е категорично не.

"Ако не разбирате корейски, всъщност не сте гледали същото шоу", заключава Йонгми Майер, базираният в Ню Йорк ководещ на подкаста Feeling Asian. Тя пусна видеоклип в TikTok, в който изброява недостатъците в субтитрите на Squid Game. Видеото има повече от 12 милиона гледания. А какви са недостатъците? Един от главните женски персонажи (Han Mi-nyeo, изиграна от Kim Joo-ryung) е представен като по-подчинен и по-малко интелигентен, отколкото на корейски. Първата игра "стъпките на баба" (Червена светлина, Зелена светлина) също не е правилно преведена, а концепцията за gganbu (връзка между двама равни, която се превръща в основна точка на сюжета) е пренебрегната.

Моментите "загубени в превода" на Squid Game дори се превърнаха в обвинения за културни и политически пристрастия.

"Netflix е известен със слабите си преводи на корейски драми", пише Шарън Куон в Slate. Наред с много други онлайн, Куон говори за превода на "сър" вместо "шеф". Обръщението е използвано от пакистанския герой Али Абдул (Анупам Трипати), за да изказва уважение към онези, направили му добро. Като използва "сър", вместо "шеф", Netflix намалява въздействието на антикапиталистическо послание на поредицата. Айлийн Чо от Vice пише: "Как хората ще научат за нашата култура, ако разпространителите грешно превеждат езика ни?"

++Хората, които не говорят корейски, може би са изпитали вълнение, подобно на Staatsminister, когато са чули думите "пържола", "пилешко" и "сладолед" и за миг да се се заблудили, че могат да разберат малко корейски. Но точно тогава става ясно, че някои от субтитрите наистина не са на място. Дали "по дяволите" (darn) е дума, която някой би казал? Тя се появява многократно в Squid Game. По същия начин в първия епизод Сонг Ги-хун (Лий Юнг-джа) използва думата "боже" (gosh) четири пъти. В което може да повярвате, ако "боже" беше реплика, с която героят е известен. Но тя не казва това отново до края на сериала.

Дебатът около субтитрите на Squid Game направи услуга на публиката, като разкри разликата между субтитрите, затворените надписи и дублажа. Алгоритъмът на Netflix задава автоматично вашия избор на дублиране, поради което, ако кликнете върху чуждоезиково съдържание, актьорите мистериозно ще се появят на екрана ви, говорейки свободно американски английски, който почти, но не съвсем съвпада с движенията на устата им.

"Закритите надписи" първоначално бяха създадени за глухи зрители и включват аудио описание. ("Вратата се затръшва.") Диалогът, използван за тези надписи, обикновено е директен препис на дублиращия сценарий. За субтитрите използват изцяло друг скрипт. Те също са обект на ограничения: преводът трябва да се побере по целия екран и да съответства на предварително зададена скорост на четене. Но те често се разглеждат като по-точен превод от сценария за дублиране. Легендата в правенето на субтитри и филмов критик Дарси Пакет, която работи по "Паразит", написа в Twitter: "Не съм правил субтитрите за Squid Game, но имайте предвид, че за това шоу има два комплекта английски субтитри. Съществуват "истинските" английски субтитри и има транскрипция на дублираната версия. Изберете истинските субтитри!"

Зрителите, които са глухи или с увреден слух, обаче нямат избор между скрипта за субтитри и дублирането. И много фенове са раздразнени, че Netflix изглежда инвестира повече в дублаж, отколкото в субтитри. Между 2015 и 2020 г. Netflix инвестира 700 милиона долара за пет години в корейски филми и телевизия. След успеха на Squid Game, само тази година платформата влага 500 милиона долара в корейско съдържание. Бихте си помислили, че въпросът за точния превод ще бъде приоритет.

Тези разговори се водят в света на субтитрите от известно време. Преводът на дублиращ скрипт винаги ще бъде по-малко точен, тъй като е изправен пред две предизвикателства. Първо, той трябва да преведе фраза по такъв начин, че да отнеме точно същото време, за да се каже на глас и на двата езика. Второ, ако има възможност да копирате движенията на устата, тогава трябва да го използвате. Ето защо в Squid Game корейското обръщение "oppa“ беше преведена като "старец" в дублажния сценарий, а в скрипта на субтитрите е "маце". Всъщност на корейски това е термин на уважение, означаващ "по-голям брат".

Макс Дерягин, базиран в Перм, Русия, е председател на Subtle, Асоциацията на субтитриращите, международна група от преводачи на субтитри на свободна практика, която води кампания за признаване на субтитрирането като професионална занаят и съществена форма на изкуство. Дерягин е субтитрирал английски на руски в продължение на 11 години и е работил върху руските субтитри за филмите на Netflix Birdbox и Mank, сериала Orange Is the New Black и късометражния филм на Дейвид Линч What Did Jack Do?, също пуснат в Netflix. Той е гледал последния 15 пъти, преди да се опита да го преведе "Бях толкова развълнуван, че едва заспивах. Всеки сложен филм е вълнуващ за превод, тъй като трябва да го разберете, за да го предадете. Представете си, че правите това за Туин Пийкс", казва той. Според него изобилието от съдържание е причинило "криза за таланти" в субтитрирането през последните години. Просто няма достатъчно преводачи, които да се захванат с тази работа: "Netflix има толкова много програми, че са променили дълбоко нашата индустрия", казва той.

Дерягин обяснява как различията между различните езици представляват предизвикателства за него и неговите колеги. "Английският се счита за компактен, като японския и китайския. Арабският и испанският не толкова", казва той пред The Guardian. Тези различия имат огромни последици, ако се опитвате да поставите превод в няколко думи на екрана, като същевременно зачитате скоростта на четене на зрителя. "Скандинавците са най-опитните във всичко това", допълва Дерягин. "В Скандинавия вярват в по-дългите субтитри, които се задържат. Скоростта на четене е около 12 знака в секунда. Но в други страни компаниите искат по-кратки субтитри, които да запазват същността на диалога." (Ако това звучи като невъзможна задача, това е защото е така.) Субтитрите непрекъснато изрязват "думи, които са пълнеж" (хм, ъ, знаете ли). При затворените надписи ограниченията са още по-големи: "Нуждаете се превода да съответства на движенията на устните на актьора. Понякога трябва да проявите голямо въображение.

Юми Лий, глух корейско-американски художник, желае Netflix - и други стрийминг услуги - да положат повече усилия за наблюдение на процеса на превод. "За неанглийски филми затворените надписи трябва да са достъпна версия на официалните английски субтитри", казва Лий. "Гледах първия епизод на Squid Game и за мен беше болезнено да видя разликите между субтитрите и надписите. И на двете липсваше конкретна информация. Услугите за поточно предаване трябва да бъдат съгласувани с превода и достъпността. Ние, глухите зрители, заслужаваме достъп до същата информация като слушащите зрители, за да можем всички да споделим преживяването."

Това, което тези дебати наистина разкриват, може би е дълбочината на емоционалното инвестиране в тези превъзходни предавания. Разбира се, чуждестранните озвучители ще пропуснат нюансите на гласът на актьротие. Това може да е очевидно и в самите субтитри и да ви кара да възприемате изпълненията на актьора още по-трудно, за да компенсирате. Това е изключително удовлетворяващо в Squid Game, тъй като актьорската игра е изключително добра. В края на краищата всеки говорещ английски би трепнал от неудобство от израза, използван в осми епизод: "Винаги трябва да имаш проблем, за да знаеш, че е проблем". Истинският превод е: "Винаги ядеш, преди да разбереш дали е лайна или доенджанг (кафява ферментирала паста от соеви зърна). Не е нужно да говорите корейски - или дори да сте опитвали doenjang - за да го разберете.

Тъй като поредици като Squid Game стават толкова успешни, някои може би се чудят защо хората толкова се интересуват от превода. Янгми Майер казва: "Предполагам, че бихте могли да попитате, наистина ли хората се интересуват от Междузвездни войни? Някои хора биха ви казали, че изобщо не се интересуват от Междузвездни войни. И други хора биха отговорили, че са основали целия си живот на това. Ако една дума беше преведена погрешно, те щяха да бъдат изключително ядосани."