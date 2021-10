Адел мисли за концерти - кога да ги очакваме?

Адел се завръща на сцената!33-годишната изпълнителка разкри в социалните мрежи, че ще направи първите си концерти от 2017 година насам. Те ще се проведат през лятото на 2022 година в Лондон. Точните дати са 1 и 2 юли, а мястото е Hyde Park в английската столица. Адел вече пусна информация за предварителната продажба на билетите, но само няколко часа по-късно сайтът се срина от многото желаещи, които искат да се сдобият със златния пропуск.

„Ои, Оиии“, написа звездата в Туитър, споделяйки снимка на обложката на албума си „30“. В описанието тя даде и линк към сайта за продажба на билети, като тези, които не са успели да се включат в предварителната продажба, ще трябва да изчакат до 30 октомври, когато ще бъдат пуснати всички билети. Разбира се, датата не е избрана случайно, а във връзка с предстоящия албум на Адел, който се очаква да излезе на 19 ноември.

Easy On Me - Out Nowhttps://t.co/2iwZqeT01P pic.twitter.com/UhmznLDvgZ