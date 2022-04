Почина актрисата, изиграла съседката от сериала „Алф” Ачмонек

На 93-годишна възраст почина американската актриса Лиз Шеридан, известна с ролята си на госпожа Ракел Ачмонек от сериала „Алф”, съобщи The Hollywood Reporter, позовавайки се на представител на актрисата.

Шеридан е починала пет дни след рождения си ден в дома си в Ню Йорк. Уточнява се също, че смъртта на актрисата е настъпила в съня й „по естествени причини“.

Актрисата е най-известна на публиката с ролята си на любопитна съседка в телевизионния сериал Алф (1986-1990), както и майка на главния герой в телевизионния сериал Seinfeld (1989-1998). Шеридан е родена на 10 април 1929 г. в Ню Йорк в семейството на пианиста Франк Шеридан и певицата Елизабет Пул-Джоунс, припомня БГНЕС.

