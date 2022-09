Скандал? Трюдо пее Bohemian Rhapsody преди погребението на кралицата

Два дни преди погребението на кралица Елизабет II, премиерът на Канада Джъстин Трюдо вече беше в Лондон. По-късно в социалните мрежи се появи видео, на което се вижда как лидерът пее "Бохемска рапсодия" на Queen в компанията на няколко мъже.

Кралицата беше държавен глава на Канада и Трюдо определи 19 септември за национален ден на траур в Канада.

Критиците обвиниха премиера в липса на уважение, но други го защитиха.

Видеото беше споделено в социалните медии, но докато говорител на премиера потвърди, че е истинско, така и не стана ясно кой го е заснел. Клипът е направен в "Коринтия", където беше отседнала канадската делегация, вечерта на 17 септември, събота.

Трюдо може да бъде видян с тениска, облегнат на пианото, докато Грегъри Чарлз, музикант от Квебек и носител на Ордена на Канада, свири "Бохемска рапсодия".

Доста впечатляващо Трюдо изпява известният текст "easy come, easy go, little high, little low" и "any way the wind blows".

