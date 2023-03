Наградите SAG - кои бяха най-зашеметяващите визии?

Феновете на Кара Делевин могат да са спокойни, защото изглежда, че всичко със здравето на звездата вече е наред и тя отново е готова за подвизи на червения килим, на модния подиум и на големия екран.

След като миналата година имаше притеснения относно състоянието на Делевин заради нейните странни поведения на публични места, сега актрисата и модел изглежда повече от добре. Тя се появи на наградите SAG, правейки дебюта си на събитието и носейки прекрасен тоалет, който беше напълно подходящ за вечерта.

За дебюта си на наградите 30-годишната Делевин привлече вниманието с впечатляващ гащеризон на Carolina Herrera с дълъг ръкав и дълбоко деколте, украсено с огромни апликации на розетка. Дизайнерският тоалет, взет от току-що представената колекция на лейбъла за есен/зима 2023, включваше и драматична пола, която Кара разгърна на килима.

Делевин обаче не беше единствената звезда, която прикова вниманието на фотографите на тазгодишните награди SAG. Зендая продължи с уроците по стил, след като ден по-рано се появи на червения килим за церемонията NAACP. Тя отново смени два тоалета, като първият бе красива рокля с цветя, а малко по-късно се преоблече в тоалет, включващ черно бюстие с пайети, както и бледорозови и бебешкосини диагонални части.





Ето кои бяха най-добре облечените звезди на тазгодишните награди SAG:

Джейми Лий Къртис

Актрисата, която си тръгна с наградата за най-добра актриса в поддържаща роля за играта си в Everything Everywhere All at Once, се появи на червения килим с дълга червена рокля с дълбоко деколте и дълги ръкави. Тоалетът бе на марката Romona Keveza и бе допълнен от диамантена гривна и обеци.





Джесика Частейн

Частейн заложи на ефирна розова рокля от Zuhair Murad с паднало рамо. Тоалетът с дължина до пода се отличаваше и с дълбоко деколте, а актрисата го бе комбинирала с червило в розов цвят, дълги обеци и изправена коса.