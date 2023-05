Шварценегер и неговите 7 съвета за успешен живот

Арнолд Шварценегер дава на феновете си няколко съвета за успешен живот чрез новата си книга. След като в началото на годината той потвърди, че я пише, наскоро обяви и датата, в която ще я пусне на пазара. Но ако сте нетърпеливи да видите мотивационното четиво, трябва да почакате.

Be Useful: Seven Tools for Life е заглавието, което ще е в книжарниците на 10 октомври. В него холивудската звезда споделя своите основни правила за по-смислено съществуване.

В профила си в Instagram Шварценегер показа как ще изглежда корицата на книгата и в кратко видео сподели какво да очакват хората от нея. Там той разказва за житейските уроци, които е научил и иска да предаде на хората.

Само за няколко часа постът на 75-годишният Арнолд събра над 87 хиляди харесвания и безброй запитвания за това къде може да се намери книгата.

„Бъди полезен, Арнолд!“

Тези думи чувал той от баща си често. След като много хора го търсели за съвети и после споделяли колко са им помогнали, той решил, че е време да сподели опита си със света.

„Най-накрая се убедих, че трябва да седна и да напиша книга за моята философия. По този начин моите инструменти могат да бъдат полезни за всички“, обяснява той в клипа си, държейки книгата в едната си ръка.

Бившият губернатор си партнира с Penguin Press, за да може неговия труд да достигне и да мотивира повече хора.

Прочетете цялата статия в Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg