Прически 2023 - как да се подстрижете?

Готови ли сте за горещото и безгрижно лято? Тогава ви трябва една свежа прическа, която да съответства на настроението ви. За тази година има много модерни подстригвания, от които да избирате. Вероятно няма да ви изненадаме, като ви кажем, че старите тенденции, диктували красотата преди 20-30 години, се завръщат с пълна сила, а дори и такива още от по-далечното минало.

Ако сте готови за ново подстригване и смяна на визията, запишете си час при фризьора още сега. Винаги носете изображение на това, което искате, за да го покажете в салона и да си тръгнете с точно избрания от вас стил. Ако пък нямате все още вдъхновение, но искате да промените нещо в себе си, ние имаме няколко предложения за вас, от които може свободно да избирате.

Свежи и нови идеи за лятна прическа

Бретон от 70-те

От дънки с широки крачоли до плетени горнища, новият сериал Daisy Jones and the Six с главното участие на Райли Киоу, предизвика създаването на безброй тенденции в последните месеци. Освен в модния отдел, епизодите стартираха и завръщането на бретона от 70-те, който е подходящ за всички форми на лицето. Просто помолете фризьора си за меки и остри кичури, като избягвате твърде изправените стилове.

За да поддържате бретона у дома, съветът е да го изсушите със сешоар напред и назад с четка, за да създадете перушинена мекота. Използвайте и малко възстановяващ серум, за да го запазите непокътнат дълго време.

Слоеве с ниска поддръжка

През лятото никой не иска да прекарва цялото си време пред огледалото. Именно затова слоевете с ниска поддръжка ще са изключително популярни за следващия сезон. Те са на мода, защото подобряват всеки тип коса – добавят движение и форма към правите кичури, като същевременно подобряват естествената текстура на къдриците и им вдъхват нов живот.