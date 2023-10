Какво мисли Джъстин Тимбърлейк за мемоарите на Бритни Спиърс

Книгата на Бритни Спиърс определено ще бъде една от най-чаканите автобиографии на известна личност досега. Може би такъв интерес в последните години имаше единствено към откровенията на принц Хари, които излязоха на пазара в началото на годината. За да завършим подобаващо 2023-а, в края на октомври ще видим и какво Бритни има да каже на света, което досега не е споделяла.

Мемоарът The Woman in Me разкрива нечувани досега детайли за личния, професионалния и любовния живот на певицата, включително за връзката ѝ с Джъстин Тимбърлейк, настойничеството на баща ѝ, алкохолните следобеди с майка ѝ, психопатичните епизоди и много други. В една от главите се споменава, че Бритни е направила аборт, докато е била с Тимбърлейк, защото той не е искал дете. Причината – и двамата са били много млади и тепърва са започвали кариерата си в музикалния бизнес.

До този момент няма официално изявление от Джъстин по въпроса, но източник, близък до него, споделя, че изпълнителят се фокусира изцяло върху семейството си с Джесика Бийл и работата си.

„Той е у дома с Джесика и децата им и се фокусира върху създаването на нова музика. Намира се в страхотен етап от живота си“, казва източникът пред списание People.



Източник: Tialoto.bg