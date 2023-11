StartUP Conference 2023 ще се проведе на 29 ноември в Американския университет в Благоевград

StartUP Conference 2023: Adventure Into the Uncharted ще се проведе на 29 ноември в 19:30 часа в театъра на Американския университет в Благоевград. StartUP конференцията е годишно събитие, което се провежда всяка есен от студентската организация StartUP@Blagoevgrad, която има за цел развитието на предприемаческия дух в Благоевград и страната. Събитието събира на едно място предприемачи, студенти и ентусиасти, които споделят общото желание за развитие в предприемаческата сфера.

Тази година конференцията цели да запознае всички гости с някои от най-влиятелните и успешни български предприемачи на Балканите, които ще споделят безценни съвети и истории от пъстрия си професионален опит. Лекторите, които ще присъстват на събитието, са успели да изиграят ключова роля в развитието на стартъп екосистемата в Югоизточна Европа и ще се опитат да предадат своите виждания за нейното бъдеще. Лекторите са:

Христо Борисов - Той е съосновател и главен изпълнителен директор на Payhawk, една от най-бързо развиващите се европейски финтех компании, която съчетава кредитни карти, плащания, разходи, управление на парични средства и предварително отчитане в едно интегрирано преживяване. През 2022 г. Payhawk става първата българска компания, оценена на 1 млрд. долара. През изминалата година той е носител на различни награди от известни български медии и организации, сред които "Мъж на годината", "Форбс - изпълнителен директор на годината" и "Основател на годината".

Михаил Стойчев - Михаил Стойчев е съосновател и главен изпълнителен директор на SMSBump, платформа за SMS маркетинг от следващо ниво, която позволява на марките за електронна търговия да увеличават продажбите и приходите си чрез автоматизация на SMS. През 2020 г. стартъпът е придобит от американската компания Yotpo за над 37 млн. долара, което го превръща в третата по големина софтуерна сделка в историята на България. Михаил е и съосновател и главен изпълнителен директор на NitroPack, най-бързо развиващата се софтуерна компания в България за 2021 г. Тя разработва софтуер, който може значително да увеличи скоростта на даден уебсайт, като оптимизира всичко - от компресията и размера на изображенията до скриптовия код, който управлява страницата.

Радослав Георгиев - Радослав Георгиев е съосновател и главен технически директор на Gtmhub (сега с името Quantive) - мултинационален стартъп, който създава най-гъвкавия в света софтуер за OKR. OKR е съкращение на методологията за определяне на цели и ключови резултати в бизнеса. През 2021 г. Gtmhub затваря финансиране от серия С в размер на 120 млн. долара, най-голямото в сектора на OKRs софтуера до момента. През цялата си кариера Радослав е участвал във всички аспекти на разработването на корпоративен софтуер. Преди да започне работа в Gtmhub, Радослав е бил старши директор по софтуерно инженерство в Telerik (сега Progress).

Събитието ще завърши с панелна дискусия между тримата предприемачи. Ще има интересни речи, дискусии, голям giveaway и други изненади за публиката.

Всеки желаещ да присъства на конференцията, може да си закупи билет на място в лобито на ABF Student Center в град Благоевград, или онлайн, като се свърже с организаторите.

English version:

StartUP Conference 2023: Adventure Into the Uncharted will be held on November 29 at 7:30 pm at the Carl Djerassi Theater in Blagoevgrad. The StartUP Conference is an annual event held each fall by the student organization StartUP@Blagoevgrad, which aims to develop the entrepreneurial spirit in Blagoevgrad and the country. The event brings together entrepreneurs, students and enthusiasts who share a common desire for development in the entrepreneurial sphere.

This year the conference aims to introduce all guests to some of the most influential and successful Bulgarian entrepreneurs in the Balkans, who will share invaluable tips and stories from their colorful professional experience. The speakers who will be present at the event have managed to play a key role in the development of the startup ecosystem in Southeast Europe and will try to convey their views on its future. The speakers are:

Hristo Borisov - He is the co-founder and CEO of Payhawk, one of Europe's fastest growing fintech companies that combines credit cards, payments, spending, cash management and advance reporting into one integrated experience. In 2022, Payhawk becomes the first Bulgarian company valued at $1 billion. In the past year, he has won various awards from prominent Bulgarian media and organizations, including Man of the Year, Forbes CEO of the Year and Founder of the Year.

Mihail Stoychev - Mihail Stoychev is the co-founder and CEO of SMSBump, a next-level SMS marketing platform that enables e-commerce brands to increase sales and revenue through SMS automation. In 2020, the startup was acquired by US company Yotpo for over $37 million, making it the third largest software deal in history. Mihail is also the co-founder and CEO of NitroPack, the fastest growing software company in Bulgaria in 2021. It develops software that can significantly increase the speed of a website by optimizing everything from the compression and size of images to the scripting code that drives the page.

Radoslav Georgiev - Radoslav Georgiev is the co-founder and CTO of Gtmhub (now called Quantive), a multinational startup that creates the world's most flexible OKR software. OKR is an acronym for the methodology of defining goals and key results in business. In 2021, Gtmhub closes $120 million in Series C funding, the largest in the OKRs software sector to date. Throughout his career, Radoslav has been involved in all aspects of enterprise software development. Prior to Gtmhub, Radoslav was Senior Director of Software Engineering at Telerik (now Progress).

The event will conclude with a panel discussion between the three entrepreneurs. There will be interesting speeches, discussions, a big giveaway and other surprises for the audience.

Anyone wishing to attend the conference can purchase a ticket on site in the lobby of the ABF Student Center in Blagoevgrad, or online by contacting the organizers.