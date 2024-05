Ким Чен Ун разрушава двореца си, но защо?

Няколко сгради са били разрушени в една от луксозните резиденции на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, разкриват нови сателитни снимки.

"Последните сателитни изображения показват, че резиденцията на двореца Рьокпо на Ким Чен Ун се премахва или преустройва", написа акаунтът @NobodyGerman, който първо маркира разрушаването, в Twitter.

Дворецът Рьокпо, разположен в доста отдалечен район в покрайнините на севернокорейската столица Пхенян, е зимният дворцов комплекс на Ким и служи като ярко напомняне за охолния начин на живот на върховния лидер, докато мнозинството севернокорейци живеят в бедност.

Скорошните разрушавания предполагат възможни трансформации, включително потенциално прехвърляне на собствеността за военна употреба, което показва стратегически промени.

Според данни от анализаторската група NK Pro, фокусирана върху Северна Корея, "основните жилищни сгради и спомагателни структури" на комплекса вероятно са били съборени между 21 и 25 април.

Работата по разрушаването може да сигнализира, че обширният дворцов комплекс ще бъде използван за нова употреба, вероятно чрез поставянето му под военен контрол, се казва в доклада, посочвайки, че това би било в съответствие с неотдавнашните усилия на Ким да модернизира своите въоръжени сили.

Докладът цитира експерти, според които този ход може да е свързан с плановете на Ким да даде на армията разширена роля в националното развитие или да консолидира военни съоръжения.



Режимът на Ким промени конституцията на страната, за да определи Южна Корея като "основен враг" и разби организации, натоварени с насърчаването на междукорейското сътрудничество или про-обединителната реторика.

Други жертви на кампанията за премахване на препратките към обединението варират от унищожаването на 100-футов паметник, построен от бащата на Ким Ким Чен Ир, и възпоменателни марки.

Пхенян също така продължи стабилното си разработване на все по-мощни балистични ракети и продължава програмата си за ядрени оръжия в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

