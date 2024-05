Китара на Джон Ленън беше продадена за 2.9 млн. долара

Китара, използвана от Джон Ленън, беше продадена за 2,9 млн. щатски долара на аукцион, съобщи ДПА. Това е нов "световен" рекорд за висока цена, достигната от китара в историята на "Бийтълс".

Дванайсетструнната акустична китара Hootenanny е служила на Ленън при записването на албума Help! и при заснемането на едноименния филм през 1965 г. Инструментът е открит на таван след повече от 50 години забвение, предаде БТА.

Аукционът в "Хард рок кафе" в Ню Йорк е организиран от "Джулиън окшънс", а покупката на китарата е направена по телефона. За нас е чест да поставим нов световен рекорд с цената на тази изгубена китара, каза Дейвид Гудман, главен изпълнителен директор на аукционната къща.

След като е била използвана от "Бийтълс", китарата е станала собственост на шотландския китарист Гордън Уолър от дуета "Питър и Гордън". Уолър е предоставил инструмента на своите мениджъри по турнетата. Десетилетия по-късно новите собственици, живеещи в провинцията във Великобритания, са преоткрили китарата по време на смяна на жилище и са я предложили на търг.

Китарата се вижда в сцена от филма Help!, когато групата изпълнява песента You've Got To Hide Your Love Away. Използвана е и при записите на Help!, It's Only Love, I've Just Seen A Face, Girl, Norwegian Wood.

