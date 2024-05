Туризмът процъфтява, но някои са недоволни от това

Съобщението беше надраскано върху импровизиран дървен плакат с черен маркер и беше с главни букви. Пишеше:

"Където и да погледнеш, всички са чужденци."

Полицията твърди, че е имало 10 000 демонстранти по улиците на Палма в Майорка през последния уикенд на май в началото на летния ваканционен сезон. Тяхното послание беше, че туризмът прави живота в Палма непригоден за живеене за местните.

Но защо изведнъж изглежда, че има толкова силно чувство на недоволство на места, където от десетилетия голелият брой туристи са били норма?

Отговорът, изглежда, е сложен. Ковид махмурлукът определено е фактор. Но същото важи и за факта, че в световен мащаб много повече хора имат парите да пътуват. Това поставя големи въпроси за бъдещето на туризма.

2024 г. се очаква да бъде рекордна за туризма, надминавайки предишния връх през 2019 г. Изглежда, че индустрията за пътувания и туризъм се завръща с отмъщение след пандемията, като всички оставащи съмнения относно безопасността на пътуването вече са прогонени .

На испанските Балеарски острови - които включват Майорка - задържаното търсене след пандемията е допринесло за повишаването на наемите до такава степен, че местните жители казват, че са е невъзможно да живеят в родните си градове. BBC съобщи за историята на готвач в Ибиса, който е живял в колата си през последните три години. Говори се, че медицински сестри, лекари и полицаи също се борят да си позволят местните наеми.

Не е трудно да се разбере защо местните жители могат да се почувстват като статисти в собствения си филм.

Въпреки рецесионния натиск, повече хора на Запад смятат, че могат да си позволят редовни пътувания в чужбина – наистина, някои виждат това като основна покупка и виртуално човешко право.

Настроенията са подобни на около 1500 мили на Канарските острови. Те са любими на британците от десетилетия и туризмът се превърна в жизненоважна част от икономиката. Днес той представлява 35% от БВП на архипелага и 40% от работните места.

Крис Елкингтън е редактор на местния вестник за англоговорящи The Canarian Weekly. Той започва да живее в Тенерифе през 1991 г. като ваканционен представител на 18-30 години и е свидетел на процъфтяването на туризма през годините.

Но с този неконтролиран растеж идва и обратната страна: цените на наемите са твърде високи за много местни жители, а средният доход на Канарските острови е най-ниският в Испания. Много служители в хотелиерството бяха принудени да се преместят.

Елкингтън казва, че постоянното нарастване на туристическото настаняване си има цена.

"Много наемодатели сега са много предпазливи и се отдалечават от отдаването на имотите си под наем в дългосрочен план и се обръщат към ваканционни наеми чрез онлайн платформи", казва той пред BBC. "Реалният брой налични имоти намаля значително, а цената се увеличи експоненциално. И за съжаление намирането на място за живеене е много, много скъпо."

Но на Канарските острови достъпността не е единственият проблем. Въздействието на туризма върху околната среда също се разглежда от някои като все по-неустойчиво.

На демонстрация, на която присъстваха 20 000 души в края на април, говорител на колектива на Canary Have Have Enough каза, че ситуацията е достигнала критична маса:

"Стигнахме точката, в която балансът между използването на ресурсите и благосъстоянието на населението е намаляло, особено през последната година."

Елкингтън посочва факта, че туристическите райони с големия си брой хотели и басейни могат да използват до шест пъти повече вода от местните райони.

"Те продължават да строят повече хотели и да разширяват сферата на туризма", казва той. "Но за съжаление ресурсите, които имаме тук, всъщност не могат да се справят с това."

В италианския град Венеция, обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО, учителката Марта Соторива се качваше на малка лодка, за да блокира огромните круизни кораби, които редовно навлизаха в центъра на града и разтоварваха хиляди туристи. Тази битка е спечелена - круизите вече са ограничени до индустриалното пристанище на града.

Но днес по-малко от 50 000 души действително живеят във Венеция, в сравнение с повече от 150 000 през 70-те години на миналия век.

Въпреки забраната за круизни кораби, Соторива не е доволна. "Познавам много хора, които дори да имат пари, имат доходи, не могат да намерят къщи", казва тя. "Ние сме на нивото, на което има повече легла за туристи, отколкото легла за местни жители."

Голямата опасност от туризма е дадена област да е лишена от жива, процъфтяваща смесена общност с училища, местни удобства и редовни магазини и вместо това да се превърне в исторически тематичен парк. "Disneyfied" е описанието, използвано от много протестиращи.

И така, какви са мерките се предприемат за борба с пренаселеността в популярни дестинации?

Един подход е да се опитате да регулирате потока от посетители в пиковите часове. Това може да стане чрез начисляване на входни такси за еднодневни екскурзии и предоставяне на данни на потенциалните посетители за това кога ще бъде най-натовареното време, което трябва да се избягва. Венеция току-що въведе пробна такса от 5 евро за еднодневни екскурзии в най-популярните часове и много други известни исторически забележителности повишават таксите си за туристите.

Новата мантра, използвана от туристическите бордове, е "висока стойност, малък обем". Това означава обслужване на пътници, които ще похарчат много пари и имат предвид присъствието си в крехка среда.

Друго решение е да се насърчат хората да избягват пътуванията в пиковия сезон и да идват в по-слабите сезони.

Зашеметяващите училищни ваканции също биха могли да попречат на толкова много семейства да се насочат към един и същ курорт за интензивен период от шест седмици.

Мнозина в туристическата индустрия също говорят за "разпръскване". Това означава да убедим туристите да отидат на алтернативни - подобни, но по-малко натоварени - дестинации. Ограничаването на местата за паркиране на автомобили се превръща в предпочитан подход за намаляване на жизнеспособността на идването само за еднодневни пътувания.

Това обаче не пречи на туристическите автобуси да оставят големи групи. И е трудно да се види как турист от, да кажем Южна Корея, не би искал да посети Айфеловата кула и Венеция, по време на трудно спечеленото им първо двуседмично пътуване до Европа.

Не само на места, които са били на туристическа пътека от години, местните се чувстват претоварени.

Халщат в Австрия е безспорно живописно малко алпийско село край езеро с прекрасна панорамна гледка, която може да излезе от приказка. Често срещаният градски мит е, че градът е основата на Arendelle, селото в изключително популярния филм на Disney Frozen. А майка от Южна Корея беше довела двете си малки дъщери, облечени като принцеси точно по тази причина.

Има около 800 жители в Халщат, които просто са омаловажени от около 10 000 посетители всеки ден - много от които слизат от големите туристически автобуси и продължават да се разхождат наоколо, понякога през градините на жителите, в търсене на перфектното селфи.

На някои местни жители им писна и миналата година демонстрация блокира тунела, който води пътния трафик към града.

Д-р Фридрих Идам, дългогодишен жител и градски архитект, беше един от тях. Той живее в къща на хълм с изглед към езерото. Идам не иска туристи, които идват само за еднодневна екскурзия. Казва, че харчат малко пари и са направили живота му непоносим.

"Няма повече обществено пространство за мен и съжителите ми", споделя д-р Идам. "В двора на църквата туристите си правят селфита и позират върху гробовете. Проблемът на Халщат е, че е толкова достъпен за Instagram. Ако дойдете с колата си и останете само за час, казвам, че не сте добре дошли тук."

Кметът Александър Шютц е съпричастен, но се чувства безпомощен:

"Всички знаят, че е прекалено, но не можем просто да блокираме улицата и да кажем на хората, че не можете да влизат, защото това е обществено предимство. Това не е задънена улица, защото хората минават през Халщат и отиват в други градове."

Миналата година имаше краткотраен план за спиране на задръстванията на известно място за "селфита" от местния съвет, който постави ограда, за да блокира тази конкретна гледна точка. Те трябваше да го свалят, когато твърде много жители се оплакаха, че блокира собствената им гледка към тяхното красиво езеро.

Фактор е и появата на нови туристически пазари с разполагаем доход и желание да изследват света, както никога преди не са били в състояние.

Туристите от Китай за първи път се появиха като основно допълнение към пътуващото глобално население в началото на този век. И още по-голям източник на международен туризъм ги измества по отношение на въздействието.

Индия е най-бързо развиващата се голяма икономика в света и сега има най-голямото население в света. Разрастващата се заможна средна класа в страна с 1,4 милиарда души пръска пари в мечтани пътувания до далечни дестинации.

Миналата година 27 милиона индийски туристи са пътували в международен план и се очаква този брой да скочи до 70 милиона до 2030 г. Индийските авиокомпании са направили поръчки за почти хиляда нови самолета в очакване на голямо увеличение на търсенето.

Депти Батнагар, който стартира първото в Индия туристическо шоу през 2000 г., казва, че социалните медии са изиграли основна роля в стимулирането на търсенето на пътувания сред индийците.

"Те искат да отидат на определени места, за да си направят селфита или си мислят: "Това е едно от най-сниманите места" и трябва да съм там", казва тя.

По-голямата част от индийското население не може да си позволи да пътува - но с такова огромно население е необходима само малка част от богатите и дори свръхбогатите да навлизат на туристическия пазар и глобалните цифри веднага се увеличават значително. В Индия има около 500 милиардери и един милион милионери. И мнозина имат скъп вкус.

Учудващо е, че докато повечето неща в живота стават все по-скъпи, летенето на къси разстояния остава много евтино, понякога по-малко от чаша алкохол в бара. Поръчките за нови търговски самолети по света растат. Изчислено е, че 3% до 4% от емисиите на парникови газове са причинени от авиацията и тази цифра се очаква да нарасне, тъй като други индустрии стават по-екологични по-бързо.

Междувременно има етична главоблъсканица, която трябва да разгледаме тук - и с нея обвинение в лицемерие. Мнозина на Запад, включително и аз, се наслаждаваха на плодовете на следвоенния бум на пътуванията, изследвайки далечни части на света, без да мислят за нежеланите последици от масовия туризъм. И така, кои сме ние сега, за да проповядваме на по-младите поколения, за които празничните години и пътуването с раница са почти ритуали на посвещение и наистина подобряващи живота преживявания?

И кои сме ние, че да четем лекции на хора от развиващите се икономики, които едва сега могат да си позволят да правят същото?

Изглежда, че няма лесен отговор кой трябва да бъде къде и кога, нещо, към което кимна друг от онези плакати в Палма.

Той гласеше: "Ние живеем от туризъм, но туризмът не ни позволява да живеем."

