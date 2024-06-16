Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Рецептата Dnes: Смути с диня и ягоди

Вкусна напитка
16 юни 2024 08:05, Михаела Лазарова
1
Рецептата Dnes: Смути с диня и ягоди
Снимка: Istock

Продукти:

  • 10 броя големи ягоди
  • 6-7 триъгълни резенчета диня
  • 1 чаша ядково мляко по ваш избор
  • няколко листа свежа мента – по желание
  • няколко бучки лед
  • мед по желание и на сладост

Приготвяне:

  • Почистете динята от семките и кората.
  • Почистете и ягодите.
  • Сложете плодовете и останалите съставки в блендер.
  • Смелете всичко добре и сервирайте.

Още по темата може да прочетете в Az-jenata.bg 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

Автор: Михаела Лазарова

1
Още по темата: динярецептисмути
Още от Свободно време.
Вдъхновяващи мисли на Стив Харви
Още от Начало
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
1
0
 
1
 
! Отговори
Допълнение преди 1 час
Хрупкавите ягоди, са толкова пълни с пестициди, че може със смурито да пръскате срещу инсектициди градината, работи добре!
Виж всички

Investor

Срещата на върха за мир в Украйна се стреми към широк консенсус за край на войната
Разпада ли се демокрацията у нас?

BGONAIR

Заложническа криза в Ростов: Осъдени терористи плениха надзиратели в затвора
Изкуственият интелект помага в ранната диагностика на ракови състояния

BLOOMBERGTV

Светът се нуждае от повече батерии за EV, но не толкова много
Защо Украйна не е готова за мирните преговори на Путин

GOL

Сделката е факт! Халф на Лудогорец подписа с гранд от Европа
Англия и Нидерландия стартират днес на Евро 2024

AUTOMEDIA

Toyota: Нямаме амбицията да изпреварим VW в Европа
Това ли е най-грозният премиум EV на света?

TIALOTO

Шакира разкри, че е отворена за случайна, неангажираща връзка
Тоалети за плажа – какви дрехи и аксесоари да носите това лято

PULS

Кофеинът влияе на допамина при хора с Паркинсон
Кафето би могло да намали риска от болестта
Депресията е свързана с влошаването на паметта

AZ-JENATA

Нумерологична прогноза за 17 – 23 юни
Меркурий и Венера преминават в Рак на 17 юни – ставаме по-емоционални

TEEN

Евро 2024: Кой отбор да подкрепят зодиите?
Вижте фаворитите на всеки
5 хита в маникюра за лятото
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Инвестор.БГ АД © 2001-2024 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |