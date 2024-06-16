Рецептата Dnes: Смути с диня и ягоди

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Автор: Михаела Лазарова
Продукти:
- 10 броя големи ягоди
- 6-7 триъгълни резенчета диня
- 1 чаша ядково мляко по ваш избор
- няколко листа свежа мента – по желание
- няколко бучки лед
- мед по желание и на сладост
Приготвяне:
- Почистете динята от семките и кората.
- Почистете и ягодите.
- Сложете плодовете и останалите съставки в блендер.
- Смелете всичко добре и сервирайте.
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