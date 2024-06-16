Рецептата Dnes: Смути с диня и ягоди

Продукти:

10 броя големи ягоди

6-7 триъгълни резенчета диня

1 чаша ядково мляко по ваш избор

няколко листа свежа мента – по желание

няколко бучки лед

мед по желание и на сладост

Приготвяне:

Почистете динята от семките и кората.

Почистете и ягодите.

Сложете плодовете и останалите съставки в блендер.

Смелете всичко добре и сервирайте.

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