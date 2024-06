Цецо Елвиса и бенда му представят винтидж шоуто "Viva Las Vegas"

Каним ви на вълнуващо пътешествие назад във времето, когато мелодиите разказваха истории и вдъхновяваха цели поколения! Цецо Елвиса и бенда му ще ви припомнят легендарното време, когато рок енд рола беше млад! Насладете се на едно уникално за България шоу, изпълнено с емоция, носталгия и незабравими евъргрийни! Чуйте най - любимите си песни от 60 – те и 70 – те години, които ще ви накарат да се забавлявате , да танцувате и да се усмихвате!

Цецо Елвиса и неговите музиканти ще ви направят част от неповторимо музикално пътешествие в златните години на музиката, с ритъма на рок енд роли като ,,Jailhouse rock“ и ‘’Blue suede shoes’’, до незабравимите балади като ‘’Love me tender’’ ,‘’Green grass of home’’, ,,My way’’,,Hey Jude“,както и още много от най-любимите хитове на най- легендарните изпълнители от 60 – те и 70 – те години.Не сме забравили и българските любими песни като „Блажени години“ на Георги Минчев, „Оо, оо Джули“, на Васил Найденов и още много от най-обичаните златни родни и световни хитове.

В турнето освен песни на Елвис, Том Джоунс, Синатра, Хъмпърдинг , Рой Орбисън, Бийтълс, ще се изпълнят и български хитове.

Цецо Елвиса е единственият българин, спечелил признание за най-добър двойник на Елвис в света на конкурс в Грейсланд, Тенеси , през 1993 г. Почетен гражданин е на родното място на Елвис - Тупело Мисисипи и личен познат със цялото семейство на Краля на рока. Лично президентът на САЩ Бил Клинтън му изпраща поздравителен адрес от Белия дом за това, че поддържа легендата за Елвис жива. През 2000 г . най-тиражният вестник във Флорида – “Miami Herald”, излиза с челна страница, посветена на Цецо Елвиса със заглавието: „Българин поддържа легендата за Елвис жива“.

Турнето започва на 28.08 в Летен театър Добрич, след тов 29.08 - Варна The Brick Port, 30.08- Шумен- Летен театъ,4.09 - Бургас Летен театър. Последната спирка е на 28.09 - Plovdiv Event center







Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase