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БСП подреди листите в София за вота на 11 юли

Вижте кандидатите в 23-и, 24-и и 25-и МИР
28 май 2021 12:37, Александър Попов
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БСП подреди листите в София за вота на 11 юли
Снимка: БСП

Делегатите на XIV Конференция на Софийската градска организация на БСП подредиха листите в трите столични района.

На 25 май Националният съвет на партията определи водачите на листи и местата за коалиционни партньори и гражданска квота в тях. На следващото заседание на НС ще бъдат обявени поименно и тези кандидати за народни представители от „БСП за България“.

Съставът на листите е:

23 МИР

1. Христо Танчев Проданов
2. Благовест Кирилов Кирилов
3. КП/ГК
4. Таня Найденова Митова
5. Теодора Руменова Овчарова – Драганова
6. Райна Николаева Душкова
7. Ралица Петрова Велизарова
8. КП/ГК
9. Георги Георгиев Ангелов
10. Николай Кирилов Яръмов
11. Боян Петров Златев
12. Румен Николов Георгиев
13. Полина Божилова Ламбрева
14. Георги Димитров Николов
15. КП/ГК
16. Ивайло Георгиев Маринов
17. Николай Милчев Николов
18. Даниел Сергеев Тунчев
19. Александър Иванов Кобаков
20. Владимир Георгиев Карамитев
21. Ивайло Илиянов Павлов
22. Евгения Петкова Петкова
23. Юлиян Асенов Генов
24. Николай Делчев Наплатанов
25. Владимир Михайлов Василев
26. Иван Тодоров Карагьозов
27. Калоян Георгиев Борисов
28. КП/ГК
29. Кристина Любомирова Иванова
30. КП/ГК
31. Николай Димов Димов
32. Георги Димитров Тодоров
33. Владислав Сергеев Промский
34. Десислава Стойчева Тренева – Георгиева
35. Йордан Георгиев Политов

24 МИР

1. Георги Страхилов Свиленски
2. Ленко Николов Петканин
3. Николай Боянов Маринов
4. КП/ГК
5. Александър Венциславов Димитров
6. Иван Георгиев Айолов
7. Даниела Стефанова Георгиева
8. КП/ГК
9. Александър Спасов Грозданов
10. Димитър Петков Главинов
11. Цецка Димитрова Кочкова
12. Огнян Иванов Радев
13. Александър Валентинов Пеев
14. КП/ГК
15. Таско Михайлов Ерменков
16. Борис Цветков Цветков
17. Александър Стоянов Димитров
18. Ани Димитрова Кьосева - Кирилова
19. Димитър Тодоров Русинов
20. КП/ГК
21. Александър Григориев Колев
22. Цанка Станева Чакърова
23. Ели Георгиева Спасова - Пенева
24. КП/ГК
25. Владимир Кирилов Манов
26. Илияна Георгиева Попова
27. Пламен Асенов Лазаров
28. Стоян Рачев Ралев
29. Калоян Любомиров Малинов
30. Венцислава Любомирова Каменова – Костадинова

25 МИР

1. Корнелия Петрова Нинова
2. КП/ГК
3. Станислав Чавдаров Младенов
4. Петър Колев Колев
5. Тони Владов Попов
6. КП/ГК
7. Десислава Боянова Димитрова
8. Пенка Борисова Йорданова
9. Радина Стойнова Гечева
10. Георги Миланов Миланов
11. Марина Спасова Богданова
12. КП/ГК
13. Александър Петров Симеонов
14. Красен Лъчезаров Раковски
15. Стоян Емилов Цветков
16. Емил Емилов Рошкев
17. Орфей Николаев Петков
18. Светлана Стефанова Шаренкова
19. Владислав Иванов Велинов
20. Елмира Иванова Котева
21. КП/ГК
22. Йоана Красимирова Иванова
23. Константин Димитров Ангелов
24. КП/ГК
25. Захари Захариев Бисеров
26. Боян Бранимир Димитранов
27. Николай Стефанов Шопов
28. Веселин Любомиров Илиев
29. Венцислав Димитров Божилов

По публикацията работи: Александър Попов

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Напиши коментар Коментари
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А преди 11 минути
Сега напишете и за пловдивската организация, която бойкотира изборите!
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Анонимен преди 13 минути
Най-успешното правителство на целия преход беше на БСП в периода 2005 - 2009г., когато вкара България в ЕС, и отчете значителен, реален ръст на доходите!От тогава започна и навлизането на високоскоростен интернет и други технологии в България, благодарение на който днес тя е сред технологично развитите държави!Това са ФАКТИ, всичко останало е ДЕМАГОГИЯ и РОБУВАНЕ НА ОСТАРЕЛИ ДОГМИ!
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Анонимен преди 20 минути
На Нинова и беше добре с Боко.Слушка,папка и се прави на актриса-"опозиция" в парламента.Трябва да се изрине по-спешно и от герп.
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11 юли 20ч.и 15 мин. преди 27 минути
обаче след поредната загуба на импексова , ше се окаже че листите не са били подредени правилно , че машините са виновни , че Борисов е купувал гласове , че мая общата не е намерила скритите машини в Костинброд , че лечева е виновна , че чалгаро не е искал коалиция с нея , че широката лява коалиция не е била точно лява и толко широка , че баба Дора с козичките не е гласувала , че мандрите не работели ,
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баба мара преди 35 минути
оставка на нинова сега на тези избори може и да не влезете в нс
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отровна гад преди 36 минути
БСП нямат необходимост от листи и явяване на избори! БСП вече е на власт със служебното правителство на Радев!
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Анонимен преди 36 минути
Една морално остаряла партия която още си мисли, че е в 80-те.
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