След балотажа: ПП-ДБ взе 19 района в София, ГЕРБ - СДС - 3

Към 10 часа в понеделник Общинската избирателна комисия за столичната обяви решенията си за новоизбраните кметове на райони и кметства.

Само районите Средец и Триадица избраха своите кметове още на първи тур миналата неделя. Съответно това са Трайчо Трайков и Димитър Божилов – и двамата от ПП-ДБ и СС.

На балотажа районните кметове ПП–ДБ и СС печелят в 19 района, а ГЕРБ-СДС в 3. В дисонанс ГЕРБ печелят 18 кметове на кметства, ПП-ДБ само едно. За БСП остават 3 кметства.

Ето и резултатите за всички райони в столицата:

"Красно село" Цвета Николова, ПП-ДБ - 56% срещу Румен Русев, ГЕРБ-СДС - 27%.

"Люлин" Георги Тодоров, ПП-ДБ - 52% срещу Милко Младенов, ГЕРБ-СДС - 32%.

"Студентски" Петко Горанов, инициативен комитет - 50% срещу Еней Енчев, ПП-ДБ - 42%.

"Подуяне" Кристиян Христов, ПП-ДБ - 50% срещу Петър Митев, ГЕРБ-СДС - 33%.

"Сердика" Момчил Даскалов, ПП-ДБ - 47% срещу Тодор Кръстев, ГЕРБ-СДС - 40%.

"Лозенец" Константин Павлов, ПП-ДБ - 57% срещу Анжелина Тотева, ГЕРБ-СДС - 30%.

"Младост" Ивайло Кукуркин, ПП-ДБ - 57% срещу Юлиян Пейчев, ГЕРБ-СДС - 25%.

"Панчарево" Евгения Алексиева, ГЕРБ-СДС - 61% срещу Николай Гюров, инициативен комитет - 32%.

"Кремиковци" Лилия Донкова, ПП-ДБ - 50% срещу Борис Петров, ГЕРБ-СДС - 44%.



"Възраждане" Станислав Илиев, ПП-ДБ - 55% срещу Савина Савова, ГЕРБ-СДС - 32%.



"Овча купел" Ангел Стефанов, ПП-ДБ - 52% срещу Борислав Тодоров, ГЕРБ-СДС - 31%.

"Оборище" Георги Кузмов, ПП-ДБ - 63% срещу Йоанна Драгнева, ГЕРБ-СДС - 23%.

"Красна поляна" Димитър Петров, ПП-ДБ - 56% срещу Иван Чакъров, ГЕРБ-СДС - 30%.

"Витоша" Зарко Клинков, ПП-ДБ - 48% срещу Теодор Петков, ГЕРБ-СДС - 40%.

"Банкя" Рангел Марков, ГЕРБ-СДС - 53% срещу Антон Бранков, „Възраждане“ - 35%.

За район "Слатина" е избран Георги Илиев, ПП-ДБ - 64%, който се изправи срещу Борислав Борисов, ГЕРБ-СДС - 23%.

"Надежда" Димитър Димов, ГЕРБ-СДС - 45% срещу Румен Димитров, ПП-ДБ - 41%.

"Илинден" Емил Бранчевски, ПП-ДБ - 46% срещу Иван Божилов, ГЕРБ-СДС - 40%.

"Изгрев" Делян Георгиев, ПП-ДБ - 63% срещу Диян Стаматов, ГЕРБ-СДС - 25%.

"Искър" Ясен Русев, ПП-ДБ - 53% срещу Ивайло Цеков, ГЕРБ-СДС - 31%.

"Връбница" Румен Костадинов, ПП-ДБ - 48% срещу Младен Младенов, ГЕРБ-СДС - 36%.



"Нови Искър" Владислав Владимиров, инициативен комитет - 50% срещу Даниела Райчева, ГЕРБ-СДС - 45%.

Кметовете на кметства

Седем балотажа се проведоха за кметове на кметства в Столичната община.

Ето и резултатите от втория тур на вота:

В Локорско Василка Кръстева, ГЕРБ-СДС - 50% печели срещу Цветелина Гаврилова, инициативен комитет - 47%.

В Долни Богров печели Благой Асенов, „Възраждане“ - 57% срещу Пламен Колев, КОД - 38%.

В Житен печели Галя Георгиева, ПП-ДБ – 54% срещу Евгени Игнатов, ГЕРБ-СДС - 45%.

В Кътина печели Станислав Станков, „България на гражданите“ – 51% срещу Крум Крумов, ГЕРБ-СДС – 47%.

В Световрачене Петър Гургулев от БСП е новият кмет със 73% срещу Бистра Аракелова, ГЕРБ-СДС – 23%.

В Бусманци печели Стефан Станоев от БСП - 48% срещу Валентин Иванов, ГЕРБ-СДС - 41%.

В Мърчаево печели Гергин Георгиев, ГЕРБ-СДС - 58% срещу Веселин Симеонов, „Земеделски съюз Ал. Стамболийски“ - 39%.