След балотажа: ПП-ДБ взе 19 района в София, ГЕРБ - СДС - 3

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Снимка БГНЕС
Към 10 часа в понеделник Общинската избирателна комисия за столичната обяви решенията си за новоизбраните кметове на райони и кметства.
Само районите Средец и Триадица избраха своите кметове още на първи тур миналата неделя. Съответно това са Трайчо Трайков и Димитър Божилов – и двамата от ПП-ДБ и СС.
На балотажа районните кметове ПП–ДБ и СС печелят в 19 района, а ГЕРБ-СДС в 3. В дисонанс ГЕРБ печелят 18 кметове на кметства, ПП-ДБ само едно. За БСП остават 3 кметства.
Ето и резултатите за всички райони в столицата:
"Красно село" Цвета Николова, ПП-ДБ - 56% срещу Румен Русев, ГЕРБ-СДС - 27%.
"Люлин" Георги Тодоров, ПП-ДБ - 52% срещу Милко Младенов, ГЕРБ-СДС - 32%.
"Студентски" Петко Горанов, инициативен комитет - 50% срещу Еней Енчев, ПП-ДБ - 42%.
"Подуяне" Кристиян Христов, ПП-ДБ - 50% срещу Петър Митев, ГЕРБ-СДС - 33%.
"Сердика" Момчил Даскалов, ПП-ДБ - 47% срещу Тодор Кръстев, ГЕРБ-СДС - 40%.
"Лозенец" Константин Павлов, ПП-ДБ - 57% срещу Анжелина Тотева, ГЕРБ-СДС - 30%.
"Младост" Ивайло Кукуркин, ПП-ДБ - 57% срещу Юлиян Пейчев, ГЕРБ-СДС - 25%.
"Панчарево" Евгения Алексиева, ГЕРБ-СДС - 61% срещу Николай Гюров, инициативен комитет - 32%.
"Кремиковци" Лилия Донкова, ПП-ДБ - 50% срещу Борис Петров, ГЕРБ-СДС - 44%.
"Възраждане" Станислав Илиев, ПП-ДБ - 55% срещу Савина Савова, ГЕРБ-СДС - 32%.
"Овча купел" Ангел Стефанов, ПП-ДБ - 52% срещу Борислав Тодоров, ГЕРБ-СДС - 31%.
"Оборище" Георги Кузмов, ПП-ДБ - 63% срещу Йоанна Драгнева, ГЕРБ-СДС - 23%.
"Красна поляна" Димитър Петров, ПП-ДБ - 56% срещу Иван Чакъров, ГЕРБ-СДС - 30%.
"Витоша" Зарко Клинков, ПП-ДБ - 48% срещу Теодор Петков, ГЕРБ-СДС - 40%.
"Банкя" Рангел Марков, ГЕРБ-СДС - 53% срещу Антон Бранков, „Възраждане“ - 35%.
За район "Слатина" е избран Георги Илиев, ПП-ДБ - 64%, който се изправи срещу Борислав Борисов, ГЕРБ-СДС - 23%.
"Надежда" Димитър Димов, ГЕРБ-СДС - 45% срещу Румен Димитров, ПП-ДБ - 41%.
"Илинден" Емил Бранчевски, ПП-ДБ - 46% срещу Иван Божилов, ГЕРБ-СДС - 40%.
"Изгрев" Делян Георгиев, ПП-ДБ - 63% срещу Диян Стаматов, ГЕРБ-СДС - 25%.
"Искър" Ясен Русев, ПП-ДБ - 53% срещу Ивайло Цеков, ГЕРБ-СДС - 31%.
"Връбница" Румен Костадинов, ПП-ДБ - 48% срещу Младен Младенов, ГЕРБ-СДС - 36%.
"Нови Искър" Владислав Владимиров, инициативен комитет - 50% срещу Даниела Райчева, ГЕРБ-СДС - 45%.
Седем балотажа се проведоха за кметове на кметства в Столичната община.
Ето и резултатите от втория тур на вота:
В Локорско Василка Кръстева, ГЕРБ-СДС - 50% печели срещу Цветелина Гаврилова, инициативен комитет - 47%.
В Долни Богров печели Благой Асенов, „Възраждане“ - 57% срещу Пламен Колев, КОД - 38%.
В Житен печели Галя Георгиева, ПП-ДБ – 54% срещу Евгени Игнатов, ГЕРБ-СДС - 45%.
В Кътина печели Станислав Станков, „България на гражданите“ – 51% срещу Крум Крумов, ГЕРБ-СДС – 47%.
В Световрачене Петър Гургулев от БСП е новият кмет със 73% срещу Бистра Аракелова, ГЕРБ-СДС – 23%.
В Бусманци печели Стефан Станоев от БСП - 48% срещу Валентин Иванов, ГЕРБ-СДС - 41%.
В Мърчаево печели Гергин Георгиев, ГЕРБ-СДС - 58% срещу Веселин Симеонов, „Земеделски съюз Ал. Стамболийски“ - 39%.