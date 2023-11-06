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След балотажа: ПП-ДБ взе 19 района в София, ГЕРБ - СДС - 3

За БСП остават 3 от кметствата
Обновена: 6 ное 2023 10:55 | 6 ное 2023 10:47, Стела Стоянова
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След балотажа: ПП-ДБ взе 19 района в София, ГЕРБ - СДС - 3
Снимка БГНЕС

Към 10 часа в понеделник Общинската избирателна комисия за столичната обяви решенията си за новоизбраните кметове на райони и кметства.

Само районите Средец и Триадица избраха своите кметове още на първи тур миналата неделя. Съответно това са Трайчо Трайков и Димитър Божилов – и двамата от ПП-ДБ и СС.

На балотажа районните кметове ПП–ДБ и СС печелят в 19 района, а ГЕРБ-СДС в 3. В дисонанс ГЕРБ печелят 18 кметове на кметства, ПП-ДБ само едно. За БСП остават 3 кметства.

Ето и резултатите за всички райони в столицата:

"Красно село" Цвета Николова, ПП-ДБ - 56% срещу Румен Русев, ГЕРБ-СДС - 27%.

"Люлин" Георги Тодоров, ПП-ДБ - 52% срещу Милко Младенов, ГЕРБ-СДС - 32%.

"Студентски" Петко Горанов, инициативен комитет - 50% срещу Еней Енчев, ПП-ДБ - 42%.

"Подуяне" Кристиян Христов, ПП-ДБ - 50% срещу Петър Митев, ГЕРБ-СДС - 33%.

"Сердика" Момчил Даскалов, ПП-ДБ - 47% срещу Тодор Кръстев, ГЕРБ-СДС - 40%.

"Лозенец" Константин Павлов, ПП-ДБ - 57% срещу Анжелина Тотева, ГЕРБ-СДС - 30%.

"Младост" Ивайло Кукуркин, ПП-ДБ - 57% срещу Юлиян Пейчев, ГЕРБ-СДС - 25%.

"Панчарево" Евгения Алексиева, ГЕРБ-СДС - 61% срещу Николай Гюров, инициативен комитет - 32%.

"Кремиковци" Лилия Донкова, ПП-ДБ - 50% срещу Борис Петров, ГЕРБ-СДС - 44%.

"Възраждане" Станислав Илиев, ПП-ДБ - 55% срещу Савина Савова, ГЕРБ-СДС - 32%.

"Овча купел" Ангел Стефанов, ПП-ДБ - 52% срещу Борислав Тодоров, ГЕРБ-СДС - 31%.

"Оборище" Георги Кузмов, ПП-ДБ - 63% срещу Йоанна Драгнева, ГЕРБ-СДС - 23%.

"Красна поляна" Димитър Петров, ПП-ДБ - 56% срещу Иван Чакъров, ГЕРБ-СДС - 30%.

"Витоша" Зарко Клинков, ПП-ДБ - 48% срещу Теодор Петков, ГЕРБ-СДС - 40%.

"Банкя" Рангел Марков, ГЕРБ-СДС - 53% срещу Антон Бранков, „Възраждане“ - 35%.

За район "Слатина" е избран Георги Илиев, ПП-ДБ - 64%, който се изправи срещу Борислав Борисов, ГЕРБ-СДС - 23%.

"Надежда" Димитър Димов, ГЕРБ-СДС - 45% срещу Румен Димитров, ПП-ДБ - 41%.

"Илинден" Емил Бранчевски, ПП-ДБ - 46% срещу Иван Божилов, ГЕРБ-СДС - 40%.

"Изгрев" Делян Георгиев, ПП-ДБ - 63% срещу Диян Стаматов, ГЕРБ-СДС - 25%.

"Искър" Ясен Русев, ПП-ДБ - 53% срещу Ивайло Цеков, ГЕРБ-СДС - 31%.

"Връбница" Румен Костадинов, ПП-ДБ - 48% срещу Младен Младенов, ГЕРБ-СДС - 36%.

"Нови Искър" Владислав Владимиров, инициативен комитет - 50% срещу Даниела Райчева, ГЕРБ-СДС - 45%.

Кметовете на кметства

Седем балотажа се проведоха за кметове на кметства в Столичната община.

Ето и резултатите от втория тур на вота:

В Локорско Василка Кръстева, ГЕРБ-СДС - 50% печели срещу Цветелина Гаврилова, инициативен комитет - 47%.

В Долни Богров печели Благой Асенов, „Възраждане“ - 57% срещу Пламен Колев, КОД - 38%.

В Житен печели Галя Георгиева, ПП-ДБ – 54% срещу Евгени Игнатов, ГЕРБ-СДС - 45%.

В Кътина печели Станислав Станков, „България на гражданите“ – 51% срещу Крум Крумов, ГЕРБ-СДС – 47%.

В Световрачене Петър Гургулев от БСП е новият кмет със 73% срещу Бистра Аракелова, ГЕРБ-СДС – 23%.

В Бусманци печели Стефан Станоев от БСП - 48% срещу Валентин Иванов, ГЕРБ-СДС - 41%.

В Мърчаево печели Гергин Георгиев, ГЕРБ-СДС - 58% срещу Веселин Симеонов, „Земеделски съюз Ал. Стамболийски“ - 39%.

 

По публикацията работи: Стела Стоянова

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 14 секунди
До 28. Че то сега преброяването да не е крачно, бе, червени разбирачи?
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ППС преди 48 секунди
Прощавайте, но Първите Политически Сили ГЕРБ и Възраждане, защо са Трета и Четвърта политическа сила?????????????????????????????????????????????????????
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Грозен Погром преди 2 минути
Баце сега сигурно се е свил на кравайче и плачка. Егото му е накърнено. Биха го като мече в дувар. Вече няма да може да краде.
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Гражданин преди 2 минути
Тези софиянци са доказано тъnu претенциози. Все искат да са много над провинцията, избират си нови кметове и след четири години ги натирят. А София си е все същото голямо балканско село.
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ГЕРЕН преди 2 минути
СЛЕД БАЛОТАЖА СОФЕТО ВЕЧЕ НЕ Е СИНЬО. ГЛАСОВЕТЕ ЗА КМЕТ СА ИЗРАВНЕНИ МАКЪР И МАНИПУЛАЦИИ ТЕ С ВОТТА. МАШИНЕН ХАРТИЕН..... НИТО МАШИНИТЕ СА У РЕД НИТО БЮЛЕТИНАТА ИМ НА ДЕМОН... КРАТНИТЕ Е У РЕД. БРАВО НА ХОРАТА ГЛАСУВАЛИ ЗА ВАНЯ. ТОВА Е ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ЧЕ ТУЛУПЧО И ДЕМОН. КРАТНИТЕ СА В ЗАБРАВА. ХОРАТА ГИ НАМРАЗИХА ЯКО.
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Анонимен преди 3 минути
Теодор Петков кога го дават на прокурор?
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Анонимен преди 4 минути
Промяната мачка в цяла България. Едно е да спечелиш 100 села с по 1000 жители, но съвсем друго е да спечелиш 1 град с 2.5 милиона жители! Общо погледнато болшинството Българи са гласували за ПП-ДБ! Само София и Варна са 3,5 милиона. Половин България!
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Анонимен преди 4 минути
Тежко му на Долни Богров. Скоро ще бъде окъкано везде.
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Анонимен преди 5 минути
До НДСВ. Хе-хе-хе, това за края на ГЕРБ го четем и слушаме от десет години, а те продължават да са първи по изборите.
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60+ преди 5 минути
Радвам се за промяната! Нека младите си определят бъдещето! Срам за пенсионерите, които за малко да съсипят бъдещето на внуците си!
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:D преди 5 минути
Ловеч е най-прецакан, понеже си избра кандидата на Славиту и Тошко. :D Но ги разбирам. Там балотажа беше между ГЕРБ и ИТН.
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Анонимен преди 6 минути
Моето лично мнение е че при такава малка разлика ще е хубаво да се направи и ново ръчно преброяване на гласувалите в София.
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Гербер преди 6 минути
До зглобка. Кое унижение? Че ви подари София и Варна с неизбираеми кандидати, но е първа политическа сила в страната с огромна преднина? И че ако всички гербери бяха гласували за Григорова сега щяхте да ревете на жълтите павета. Айде малко реализъм.
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НДСВ преди 6 минути
За Боко останаха само малките градове и селца. Последни 4 години за ГЕРБ. Хващайте пуканките. Края на ГЕРБ е близо.
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Анонимен преди 6 минути
До Пълен ПогромПо-скоро вие бяхте разгромени от Григорова и само ГЕРб ви отърва.
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Анонимен преди 7 минути
До ГЕРБ рекетьориКакто вие пречехте на Фандъкова.
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преди 8 минути
Боко загуби.
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Винету преди 9 минути
До 17. Къде? През тънък макарон гледаш само това, което на теб ти е угодно, нали?
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Анонимен преди 9 минути
Промяната мачка и в Пазарджик - бастиона на Делян Пеевски.
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Евала преди 9 минути
ППДБ да изкарат от пандиза Десислава Иванчева и да я направят пак кметица. Тя ще им е символът-слънце за честност и некорумпираност.
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