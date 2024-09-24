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Нови лица влизат в листите на ПП-ДБ за изборите

Сред тях са здравни и обществени експерти
24 сеп 2024 16:06, Инна Ангелова
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Нови лица влизат в листите на ПП-ДБ за изборите
Снимка: БГНЕС

Здравни и образователни експерти, млади кандидати от гражданската квота, специалисти по проблемите на гражданското общество, предприемачи, представители на българските турци и други общности влизат за първи път или се изкачват нагоре в листите на “Продължаваме Промяната – Демократична България” за предсрочните парламентарни избори на 27 октомври.

Новите лица включват: Красимира Величкова, експерт в гражданския сектор (МИР 23 и 24 София), Оханес Паникян, председател на арменската църква (Пловдив и София),  Себахтин Гьокче, предприемач (водач в Кърджали), Ивайло Найденов, съпредседател Скейтборд клуб (Бургас), Айлин Пехливанова, предприемач в земеделието и храните (Шумен), Мартина Стефанова, експерт по култура и градска среда, организатор КвАРТал фестивал (24 МИР  София), Марин Тихомиров, пастор, Модерно предградие (25 МИР София), Димитър Къцарков, експерт по политика на Близкия изток (София и Велико Търново) и други. Нагоре в листите се изкачват здравните експерти Васил Пандов (23 МИР София) и Росица Пандова (25 Мир София).
 
Листите на коалицията повеждат:
 
МИР 01 Благоевград - Андрей Цеков
МИР 02 Бургас - Явор Божанков
МИР 03 Варна - Даниел Лорер
МИР 04 Велико Търново – Людмила Илиева
МИР 05 Видин – Любен Иванов
МИР 06 Враца - Деница Симеонова
МИР 07 Габрово - Богомил Петков
МИР 08 Добрич – Свилен Трифонов
МИР 09 Кърджали – Себахтин Гьокче
МИР 10 Кюстендил – Георги Стамов
МИР 11 Ловеч – Искрен Арабаджиев
МИР 12 Монтана - Ванина Вецина
МИР 13 Пазарджик – Ивайло Шотев
МИР 14 Перник – Кирил Петков
МИР 15 Плевен - Богдан Богданов
МИР 16 Пловдив – Асен Василев
МИР 17 Пловдив област – Йордан Иванов
МИР 18 Разград – Джипо Джипов
МИР 19 Русе – Мартин Димитров
МИР 20 Силистра – Богомил Петков
МИР 21 Сливен – Татяна Султанова
МИР 22 Смолян – Михал Камбарев
МИР 23 София – Кирил Петков
МИР 24 София – Надежда Йорданова
МИР 25 София – Николай Денков
МИР 26 София област – Атанас Славов
МИР 27 Стара Загора – Радослав Рибарски
МИР 28 Търговище – Илина Мутафчиева
МИР 29 Хасково – Асен Василев
МИР 30 Шумен – Николай Денков
МИР 31 Ямбол – Мирослав Иванов
 

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По публикацията работи: Инна Ангелова

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Напиши коментар Коментари
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Наблюдател преди 27 секунди
От коалицията ПП-ДБ, няма нито един водач на листа от ДБ сякъш. Май от ДБ пак ще останат извън парламента заради скейтбордисти и представетели на ЛГБТИ+ общността..
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Анонимен преди 4 минути
Заради прегръдката с Доган ППДБ губят още 100 000 гласа.
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Анонимен преди 4 минути
Божанков нов ли го броите бе, игра и в предните бapgaцu...?
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Анонимен преди 7 минути
Пастора ше изповядва Лена мустака и Просто Киро баджанака :)))
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Анонимен преди 15 минути
И поп има - Марин Тихомиров, пастор :)))
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Анонимен преди 15 минути
само атанас славов се е преборил за първо място, макар че в София област едва ли ще успее, цонева и мирчев не ги искат дори в родните им градове
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Анонимен преди 26 минути
Новите за парлама ,старите зад тях :)
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До 5 преди 27 минути
Е там, ама и в София. Той си вързал гащите, не го мисли. Само настимира опра пешкира и обра щетата от страха им дали ще влязат. Той ги брани по медиите, а накрая тия му биха шута.
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Анонимен преди 30 минути
Ха, ха... Районите са 31, а ПП/ДБ няма да имат повече от 15 или 20 депутати. Така, че дори водачите на листи ще гледат Н.С. по тАлАвизора..а "новите" лица са само за парлама... Но, най-голям майтап е, че просто Киро се е подредил като водач на листа...в Перник? На, бас, че там ПП/ДБ няма да имат един депутат. Какво ли ще прави тогава шиндлерчето???
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А досега къде бяха? преди 31 минути
ДПС се разцепи и всички взеха да слагат турци по съответните райони. А досега къде бяхте бре? Някой забраняваше ли ви? Ама джипо какъв е от Разград нямам идея. Сигурно е джипси вече той. Промената се оцветява.
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Анонимен преди 33 минути
Излишни напъни :) не познавам никой да ги подкрепя.
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Зозо преди 34 минути
ППДБ-тата ще вкарат точно 15 депутата :))))))))))))))))))
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Недейте бе преди 35 минути
Сложете Костов! Или някой който е от 45 години там .
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