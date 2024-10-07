2300 ëâ. çàïëàòà çà øåô íà ÐÈÊ, 234 ëâ. åäíîêðàòíî çà ÷ëåí íà ÑÈÊ

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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ
Öåíòðàëíà èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ (ÖÈÊ) îïðåäåëè ìåñå÷íèòå âúçíàãðàæäåíèÿ íà ÷ëåíîâåòå íà ÐÈÊ è ÑÈÊ â ñòðàíàòà è íà íàåòèòå ñïåöèàëèñòè çà èçáîðèòå çà Íàðîäíî ñúáðàíèå â êðàÿ íà ìåñåöà.
Ìåñå÷íîòî âúçíàãðàæäåíèå íà ïðåäñåäàòåëèòå íà ÐÈÊ çà ïîäãîòîâêà è ïðîèçâåæäàíå íà èçáîðèòå å 2300 ëåâà. Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëèòå è ñåêðåòàðèòå ùå ïîëó÷àâàò ïî 2100 ëåâà, à ÷ëåíîâåòå – 1900 ëåâà.
400 ëåâà ùå å åäíîêðàòíèÿò áîíóñ çà ÷ëåíîâåòå íà ÐÈÊ, êîèòî ùå ïîäãîòâÿò èçáîðíèòå ìàòåðèàëè, ùå îáó÷àâàò ñåêöèîííèòå èçáèðàòåëíè êîìèñèè è ùå ïðèåìàò ïðîòîêîëèòå.
Îòäåëíî îò òåçè ñóìè, ùå èìà è äîïúëíèòåëíî êîìàíäèðîâú÷íè çà ÷ëåíîâåòå íà ðàéîííèòå èçáèðàòåëíè êîìèñèè, ÷èèòî ïîñòîÿíåí èëè íàñòîÿù àäðåñ å èçâúí íàñåëåíîòî ìÿñòî, êúäåòî ñå ïðîâåæäàò çàñåäàíèÿòà íà ÐÈÊ.
Èçáîðèòå ñà íà 27 îêòîìâðè, ÷ëåíîâåòå íà ÐÈÊ ïîëó÷àâàò ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå îò 7 ñåïòåìâðè äî 14 äíè âêëþ÷èòåëíî ñëåä ïðîèçâåæäàíå íà èçáîðèòå, òîåñò äî 10 íîåìâðè.
ÖÈÊ îïðåäåëè è åäíîêðàòíî âúçíàãðàæäåíèå íà ÷ëåíîâåòå íà Ñåêöèîííèòå èçáèðàòåëíè êîìèñèè è ÏÑÈÊ â ñòðàíàòà. Ïðåäñåäàòåë íà ÑÈÊ ùå ïîëó÷è 275 ëåâà, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëèòå è ñåêðåòàðèòå ïî 255 ëåâà, à ÷ëåíîâåòå íà ÑÈÊ – 234 ëåâà. Çà âñè÷êè å ïðåäâèäåí áîíóñ îò 20 ëåâà, àêî ó÷àñòâàò â îáó÷åíèÿ.
Òåçè, êîèòî ó÷àñòâàò â ïîäãîòîâêàòà íà èçáîðíèòå ïîìåùåíèÿ â äåíÿ çà ðàçìèñúë, ùå ïîëó÷àò ïî 15 ëåâà, à òåçè, êîèòî ïðåäñòàâÿò ïðîòîêîëè è äðóãè èçáîðíè êíèæà â ÐÈÊ è îáùèíñêèòå àäìèíèñòðàöèè, ùå âçåìàò è ïî 25 ëåâà.
Ìåñå÷íèòå âúçíàãðàæäåíèÿ çà ñïåöèàëèñòèòå êúì ÐÈÊ ñà ñúîòâåòíî – 1450 ëåâà çà åêñïåðò è 1050 ëåâà çà òåõíè÷åñêè ñúòðóäíèê.
Â äåíÿ ñëåä âîòà ìîãàò äà áúäàò ïðèâëå÷åíè ñúòðóäíèöè êúì ÐÈÊ ñ âúçíàãðàæäåíèå íå ïî-âèñîêî îò 250 ëåâà. |ÁÃÍÅÑ
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase