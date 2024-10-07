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2300 ëâ. çàïëàòà çà øåô íà ÐÈÊ, 234 ëâ. åäíîêðàòíî çà ÷ëåí íà ÑÈÊ

400 ëåâà ùå å åäíîêðàòíèÿò áîíóñ çà ÷ëåíîâåòå íà ÐÈÊ
Îáíîâåíà: 7 îêò 2024 16:01 | 7 îêò 2024 16:00, Àíèñèÿ Èâàíîâà
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2300 ëâ. çàïëàòà çà øåô íà ÐÈÊ, 234 ëâ. åäíîêðàòíî çà ÷ëåí íà ÑÈÊ
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

Öåíòðàëíà èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ (ÖÈÊ) îïðåäåëè ìåñå÷íèòå âúçíàãðàæäåíèÿ íà ÷ëåíîâåòå íà ÐÈÊ è ÑÈÊ â ñòðàíàòà è íà íàåòèòå ñïåöèàëèñòè çà èçáîðèòå çà Íàðîäíî ñúáðàíèå â êðàÿ íà ìåñåöà.

Ìåñå÷íîòî âúçíàãðàæäåíèå íà ïðåäñåäàòåëèòå íà ÐÈÊ çà ïîäãîòîâêà è ïðîèçâåæäàíå íà èçáîðèòå å 2300 ëåâà. Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëèòå è ñåêðåòàðèòå ùå ïîëó÷àâàò ïî 2100 ëåâà, à ÷ëåíîâåòå – 1900 ëåâà.

400 ëåâà ùå å åäíîêðàòíèÿò áîíóñ çà ÷ëåíîâåòå íà ÐÈÊ, êîèòî ùå ïîäãîòâÿò èçáîðíèòå ìàòåðèàëè, ùå îáó÷àâàò ñåêöèîííèòå èçáèðàòåëíè êîìèñèè è ùå ïðèåìàò ïðîòîêîëèòå.

Îòäåëíî îò òåçè ñóìè, ùå èìà è äîïúëíèòåëíî êîìàíäèðîâú÷íè çà ÷ëåíîâåòå íà ðàéîííèòå èçáèðàòåëíè êîìèñèè, ÷èèòî ïîñòîÿíåí èëè íàñòîÿù àäðåñ å èçâúí íàñåëåíîòî ìÿñòî, êúäåòî ñå ïðîâåæäàò çàñåäàíèÿòà íà ÐÈÊ.

Èçáîðèòå ñà íà 27 îêòîìâðè, ÷ëåíîâåòå íà ÐÈÊ ïîëó÷àâàò ìåñå÷íî âúçíàãðàæäåíèå îò 7 ñåïòåìâðè äî 14 äíè âêëþ÷èòåëíî ñëåä ïðîèçâåæäàíå íà èçáîðèòå, òîåñò äî 10 íîåìâðè.

ÖÈÊ îïðåäåëè è åäíîêðàòíî âúçíàãðàæäåíèå íà ÷ëåíîâåòå íà Ñåêöèîííèòå èçáèðàòåëíè êîìèñèè è ÏÑÈÊ â ñòðàíàòà. Ïðåäñåäàòåë íà ÑÈÊ ùå ïîëó÷è 275 ëåâà, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëèòå è ñåêðåòàðèòå ïî 255 ëåâà, à ÷ëåíîâåòå íà ÑÈÊ – 234 ëåâà. Çà âñè÷êè å ïðåäâèäåí áîíóñ îò 20 ëåâà, àêî ó÷àñòâàò â îáó÷åíèÿ.

Òåçè, êîèòî ó÷àñòâàò â ïîäãîòîâêàòà íà èçáîðíèòå ïîìåùåíèÿ â äåíÿ çà ðàçìèñúë, ùå ïîëó÷àò ïî 15 ëåâà, à òåçè, êîèòî ïðåäñòàâÿò ïðîòîêîëè è äðóãè èçáîðíè êíèæà â ÐÈÊ è îáùèíñêèòå àäìèíèñòðàöèè, ùå âçåìàò è ïî 25 ëåâà.

Ìåñå÷íèòå âúçíàãðàæäåíèÿ çà ñïåöèàëèñòèòå êúì ÐÈÊ ñà ñúîòâåòíî – 1450 ëåâà çà åêñïåðò è 1050 ëåâà çà òåõíè÷åñêè ñúòðóäíèê.

Â äåíÿ ñëåä âîòà ìîãàò äà áúäàò ïðèâëå÷åíè ñúòðóäíèöè êúì ÐÈÊ ñ âúçíàãðàæäåíèå íå ïî-âèñîêî îò 250 ëåâà. |ÁÃÍÅÑ

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Àíèñèÿ Èâàíîâà

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Îùå ïî òåìàòà: èçáîðèïàðëàìåíòàðíè èçáîðèÖÈÊèçáîðè 2024
Îùå îò Èçáîðè 2024
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Îùå îò Èçáîðè 2024
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Ôðåäè ïðåäè 9 ìèíóòè
È çàùî äà íå ìîæå äà ñè ãëàñóâàìå ÷ðåç òåëåôîíà! Ñëåä êàòî ïðåç òåëåôîíà áàíêèðàíå ñå èçâúðøâà òî ãëàñóâàíåòî äà íå å ïî_ñëîæíî!
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Ñëàäêà ðàáîòà áëàãîäàðåíèå íà øàðëàòàíèòå ñàìî èçáîðè è ïîëó÷àâàíå íà ïàðè çà íèùîïðàâåíå õàõàõàõàõà
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Çàùî èçáèðàòåëÿò õàð÷è ïàðè çà èçáîðè 2 ïúòè ãîäèøíî? Èñêàò ãè íÿêîè ïàðòèè! Äà ñè ïëàòÿò ïðîâåæäàíåòî èì îò ïàðòèéíèòå ñóáñèäèè ñëåä çàêîíîäàòåëíè ïðîìåíè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Ùå ñè ïëþÿò çúáèòå êàêòî ïëþÿò ïî áþëåòèíèòå ñ ãëàñîâåòå íà ÏÏ ÄÁ è Âúçðàæäàíå äî êàòî íàïðàâÿò 30 õèëÿäè îò òåçè áþëåòèíè íåâàëèäíè. À çà ÖÈÊ êîëêî ïëàùàò íà òðèñòàòå õèëÿäè óìðåëè, êîèòî ãëàñóâàò çà ÃÅÐÁ ÄÏÑ? Õàéäå äà ïðîâåðèì ñëåä òåçè èçáîðè ïî ÅÃÍ êîëêî ïî÷èíàëè ñà ãëàñóâàëè
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Êîíêóðåíöèÿòà ìåæäó Áîðèñîâ è Ïååâñêè âäèãà öåíàòà.
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È "Ìåæäó 100 è 150 ëåâà å öåíàòà íà åäèí ãëàñ çà âîòà â Ñîôèÿ".
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Àé Òè ïðåäè 1 ÷àñ
Íÿìà ëè ïàðè çà àíäðîèä/ ìàê àïëèêàöèÿ çà ãëàñóâàíå çà äà èçáåãíåì "÷ëåíîâåòå" è ìàøèíèòå è ÷óâàëèòå è ðàçíîñà è áðîåíåòî è òðåïåðåíåòî è ëúæèòå è äàëàâåðèòå è ïîëèöèÿòà äà å ðåëàêñ ? Èëè òðÿáâà äà ñìå â 14-òè âåê çà äà ñå óñâîÿâàò ïàðè ÷ðåç ÷ëåíîâå.
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