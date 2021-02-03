БСП готова с водачите на листите, Нинова в 25 МИР София

На проведено днес заседание Изпълнителното бюро на БСП определи списък с водачите на листите за парламентарните избори, които предлага за утвърждаване от Националния съвет. Сред избранниците на ръководството на левицата са икономисти, финансисти, юристи, лекари, както и други професии, съобщиха от пресцентъра на партията.

Лидерът на левицата Корнелия Нинова какви винаги ще води листата в 25 МИР София, където ще се изправи срещу Бойко Борисов. Нинова е водач и на листата в Пловдив.

Настоящият депутат Георги Михайлов оглави листата в Благоевград. Петър Кънев в Бургас, Борислав Гуцанов във Варна, Явор Божанков във Велико Търново, Филип Попов във Видин, Анастас Попдимитров във Враца, Крум Дончев в Габрово, Мая Димитрова в Добрич, Петя Михалевска в Кърджали, Румен Георгиев в Кюстендил, Ирена Анастанова в Ловеч, Пламен Милев в Пазарджик, Стоян Мирчев в Перник, Румен Гечев в Плевен, Манол Генов в Пловдив област, Таско Ерменков в Разград, Крум Зарков в Русе.

В Силистра водач на листата е Вяра Емилова, в Сливен Атанас Зафиров, в Смолян Александър Симов, в 23 МИР – София Христо Проданов, в 24 МИР – София Георги Свиленски, в София област Иван Ченчев, в Стара Загора Георги Гьоков, в Търговище Кольо Милев, Велизар Енчев, в Хасково, в Шумен Иван Иванов и Кристиан Вигенин в Ямбол.

Най-младият от кандидат-депутатите е на 31 години, а най-възрастният - на 68 години. 7 от избраните водачи ще са нови лица в парламента, а 23-ма вече имат стаж в Народното събрание.

