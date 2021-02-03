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БСП готова с водачите на листите, Нинова в 25 МИР София

Левицата залага основно на познати депутати
3 фев 2021 15:27, Камелия Цветанова
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БСП готова с водачите на листите, Нинова в 25 МИР София

На проведено днес заседание Изпълнителното бюро на БСП определи списък с водачите на листите за парламентарните избори, които предлага за утвърждаване от Националния съвет. Сред избранниците на ръководството на левицата са икономисти, финансисти, юристи, лекари, както и други професии, съобщиха от пресцентъра на партията.

Лидерът на левицата Корнелия Нинова какви винаги ще води листата в 25 МИР София, където ще се изправи срещу Бойко Борисов. Нинова е водач и на листата в Пловдив.

Настоящият депутат Георги Михайлов оглави листата в Благоевград. Петър Кънев в Бургас, Борислав Гуцанов във Варна, Явор Божанков във Велико Търново, Филип Попов във Видин, Анастас Попдимитров във Враца,  Крум Дончев в Габрово, Мая Димитрова в Добрич, Петя Михалевска в Кърджали, Румен Георгиев в Кюстендил, Ирена Анастанова в Ловеч, Пламен Милев в Пазарджик, Стоян Мирчев в Перник, Румен Гечев в Плевен, Манол Генов в Пловдив област, Таско Ерменков в Разград, Крум Зарков в Русе.

В Силистра водач на листата е Вяра Емилова, в Сливен Атанас Зафиров, в Смолян Александър Симов, в  23 МИР – София Христо Проданов, в 24 МИР – София Георги Свиленски, в София област Иван Ченчев, в Стара Загора Георги Гьоков, в Търговище Кольо Милев, Велизар Енчев, в Хасково, в Шумен Иван Иванов и Кристиан Вигенин в Ямбол.

Най-младият от кандидат-депутатите е на 31 години, а най-възрастният - на 68 години. 7 от избраните водачи ще са нови лица в парламента, а 23-ма вече имат стаж в Народното събрание.
 

По публикацията работи: Камелия Цветанова

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Ха, ха,ха,хааааааааа преди 2 минути
А , КЪДЕ ЩЕ ВОДИ БРИГАДИР АСПАРУХОВ---ВИДНИЯ ЧИНГИС НА ДС/БКП??!!!

АКО НЕМА ДЪРТИ ЧЕНГЕТА В ЛИСТИТЕ ...НЕМА ДА ГЛАСУВАМЕ ,БЕ...ХА,ХА,ХАААААА
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Анонимен преди 3 минути
Синът на Банев е водач на листа на БКП да се знае чий бизнесмен е Банев и подобните му,да се знае и защо Чапай ГГ вдигна юмрук в защита на комунистическите >бизнесмени>!Това е ОФ-то на >почтените>по Мая Галева Пеевска!
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аз преди 10 минути
тая що се кандидатира на две места нещо май я е страх......
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Анонимен преди 12 минути
Бе какви листи. Поставяне извън закона и обявете награди за главите. Разлепете достатъчно обявления...
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Ай стига, беее! преди 20 минути
Как така ще лишите Крушовица от водачка на листа?!
Кой където се е родил, там да води листата!
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