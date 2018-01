Пол Зиндел: "Формата на водата" е плагиатство

"Формата на водата" - филм, с 13 номинации за тазгодишните "Оскар"-и, получи тежък удар. Семейството на американския писател и сценарист Пол Зиндел, носител на наградата "Пулицър", обвини в плагиатство създателите на фентъзи-лентата, пише в. "Гардиън", цитиран от БТА.

Мексиканецът Гийермо дел Торо режисьор на продукцията, която е дело на кинокомпанията "Фокс сърчлайт". "Ние сме удивени как такава голяма филмова къща е могла да създаде филм, сюжетът на който е толкова явно заимстван от постановката на моя покоен баща Пол Зиндел от 1969 г. - "Let me hear your whisper" - заяви пред вестника неговият син Дейвид Зиндел. - От "Фокс" не само че не си признават за плагиатството, но дори и не се обърнаха към нас за авторските права!"

"Гийермо дел Торо никога не е чел и не се е запознавал с произведенията на г-н Зиндел под каквато и да било форма. Г-н Дел Торо има зад гърба си 25-годишна кариера с 10 художествени филма, като през цялото време е бил крайно открит. Ако семейство Зиндел има въпроси относно оригиналността на творбата, ние бихме приветствали разговорите с него!" - заявиха от "Фокс сърчлайт".

Вестник "Гардиън" отбелязва, че в сюжетите на двете произведения действително съществуват много сходства. И в двете творби главната героиня е хигиенистка, работеща в секретна военна лаборатория. Тя се влюбва в живеещо във водата същество. Но при Зиндел то е делфин, а при Дел Торо - хуманоидна амфибия. Над съществото се провеждат загадъчни експерименти и хигиенистката се опитва да го спаси, като го пренася в кош за пране.