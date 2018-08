Синът на Мел Гибсън – по стъпките на баща си

Майло Гибсън се присъедини към актьорския състав на филма "The Outpost: An Untold Story of American Valor" /"Базата: Неразказана история за американска доблест"/, по бестселъра на журналиста Джейк Тапър, съобщи Контактмюзик.

Режисьор на филма е създателят на "Последния замък" Род Лури. В ролите са също Орландо Блум, Скот Истуд, Калеб Ландри Джоунс.

Филмът е за 53-има американски войници, били се с 400 талибани, нападнали базата им в Афганистан през октомври 2009 г. Няколко от тях загиват, включително и героят на Майло Гибсън капитан Робърт Илескас.

Майло Гибсън е на 28 години. Той дебютира в киното като Лъки Форд във филма "Възражение по съвест", режисиран от баща му Мел Гибсън. След това се снима във "Всички мъже на дявола" и "Brother's Keeper".

Майло е най-големият син на звездата Мел Гибсън. Той е от дългогодишния му брак с Робин Мур Гибсън, с която се разведе през 2011 г.

След развода Гибсън стана баща и на Ларс Джерард от Розалинда Рос, както има дъщеря и от Оксана Григориева, която го обвини в домашно насилие.