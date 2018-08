Венеция посреща звездите: 75-ият кинофест тръгва

Гийермо дел Торо е председател на журито. Снимка: БТА 1 2345

Във Венеция се открива седемдесет и петото издание на най-стария кинофестивал в света, който ще продължи до 8 септември, предадоха световните агенции.

Председател на журито тази година ще бъде мексиканският режисьор Гийермо дел Торо. Фестивалът ще бъде открит с прожекция на филма "Първият човек" на американския режисьор Деймиън Шазел. Главната роля в биографичната продукция за Нийл Армстронг - първият човек, стъпил на Луната, е поверена на канадския актьор

Райън Гослинг. В основната конкурсна програма на фестивала са включени 21 филма.

Работещите винаги заедно братя Джоел и Итън Коен ще се представят с мини-сериала "Балада за Бъстър Скръгс" с участието на Джеймс Франко и Лиъм Нийсън. Алфонсо Куарон се завръща на венецианската лагуна с лентата "Рим". Това е кинотворба, пълна противоположност на филма му "Гравитация", показан при откриването на феста през 2013 година. "Рим" е по-скоро автобиографичен разказ. Куарон е женен за италианка и прекарва дълго време в областта Тоскана.

Своя нов филм ще представи известният италиански режисьор Марио Мартоне - "Капри-революция". В основната конкурсна програма участва и германецът Флориан Хенкел фон Донерсмарк с "Werk ohne Autor" /Работа без автор/ за историята на нацистка и постнацистка Германия. С тази кинопродукция ще се състезава и очакваната с интерес черна комедия "Братята Систърс" на Жак Одиар.

В конкурсната програма е включен също Йоргос Лантимос с историческата си кинотворба "Фаворитът" с участието на Ема Стоун и Оливия Коулман. Майк Лий се представя в конкурса с "Peterloo" /Питърло/ за клането в Манчестър през 1819 година, а Ласло Немеш със "Залез". За топ наградите ще се състезават също лентата на Джулиан Шнабел за Ван Гог "At Etenity Gate" /Врата към вечността/ и кинотворбата за една общност от афроамериканци "What You Gonna Do When The World's On Fire?" на Роберто Минервини.

Британската актриса Ванеса Редгрейв и канадският режисьор Дейвид Кроненбърг ще бъдат почетени с награда "Златен лъв" за цялостно творчество, предаде БТА.

Най-очакваната знаменитост на червения килим е колоритната американска певица Лейди Гага. Тя играе главната роля в режисьорския дебют на актьора Брадли Купър с римейка на класиката "Роди се звезда".

Кинофестът ще бъде закрит с още една биографична лента /"Driven"/ /Задвижен/ на британския режисьор Ник Хам за възхода и падението на американския автомобилен конструктор Джон Делориън.

Художественият ръководител на венецианския кинофорум Алберто Барбера заяви, че в тазгодишната програма са включени най-разнообразни жанрове - от уестърни и хоръри до комедии и мелодрами. Но всички те са представени с един дълбок авторски прочит. Общата характеристика на повечeто ленти е тяхната голяма продължителност. Ала според Барбера това е напълно очаквано във века на сериалите.

Агенция Ройтерс отбелязва, че кинофестивалът във Венеция дава първа възможност за представянето през сезона на потенциалните носители на "Оскар"-и. След като на кинофеста в Кан бяхме свидетели на бойкота на платформата "Нетфликс", сега голям брой звезди и режисьори от А-отбора на Холивуд се стичат във Венеция, решила да възвърне пълния си блясък. Кинофестът е най-старият в света, като той за пръв път се провежда през месец август 1932 година, припомнят агенциите.