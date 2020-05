Отиде си още една легенда: Рютгер Хауер

Холандският актьор Рютгер Хауер, познат от филма "Блейд Рънър" от 1982 г. почина на 75 години, предадоха световните агенции. Хауер влезе в образа на Рой Бати в научно-фантастичната епопея. Актьорът умира в дома си в Холандия след кратка болест.

Смъртта му беше потвърдена от неговия агент Стив Кенис, който разкри, че Хауер е починал на 19 юли и днес е бил погребан, съобщава The Mirror.

Сред най-запомнящите му се превъплъщения е именно ролята му в класиката от 1982 г. като лидера на банда от престъпници.

Хауер също се появява в"Sin City: Град на греха" през 2005 г. и в "Батман в началото" като корпоративния злодей, който Брус Уейн открива.

"Той беше смятан за един от най-великите актьори на Холандия", се казва в съобщението по повод кончината му, публикувано от холандската новинарска агенция АНП.

Други филми с негово участие са "Легенда за светия пияч", "Нещо сладко", "Стопаджията", "Наричана още" и др.

Blade Runner star Rutger Hauer dies at 75, but his monologue will live forever https://t.co/0GOvojfapA pic.twitter.com/Mi4FX5OSZf