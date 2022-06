Звездите, които приключиха с кариерата си заради проблеми със здравето

Някои звездни личности могат да са много богати и известни, но и знаменитостите не са по-устойчиви и имунизирани срещу остаряване и болести от останалите. В някои случаи те дори са принудени да се пенсионират преждевременно или да се оттеглят от светлината на прожекторите поради тежки здравословни проблеми, пише БГНЕС.

Ето някои по-известни кинолегенди, които изчезнаха от екраните заради здравословни проблеми.

Брус Уилис

През март 2022 г. семейството на Уилис обяви, че той ще се оттегли от актьорската си кариера, след като беше диагностициран с афазия - неврологично заболяване, което засяга способността на човек да общува говоримо или писмено. От 1980 г. насам актьорът е участвал в над 110 филма, включително в ролята на Джон Маклейн във франчайза "Умирай трудно", който е спечелил общо 1,4 милиарда щатски долара в световен мащаб.

Кристина Апългейт

Подобно на колежката си от "Най-сладкото нещо" Селма Блеър, Кристина Апългейт е диагностицирана с множествена склероза през 2021 г. "Това беше странно изпитание", написа Апългейт през август. "Но получих такава подкрепа от хората, които познавам и които също имат това заболяване". Актрисата наскоро участва в драмата на Netflix "Dead to Me" и ѝ предстои да се появи в телевизионен филм с работно заглавие "Your Time Is Up".

Майкъл Джей Фокс



Майкъл Джей Фокс е диагностициран с болестта на Паркинсон през 1991 г., което той разкрива пред обществеността седем години по-късно. По това време лекарите го информирйт, че му остават приблизително "десет добри работни години". Въпреки това канадският актьор продължава да работи в киното и телевизията до неотдавна, като през 2020 г. обяви официално оттеглянето си поради влошено здраве.

Вал Килмър

Вал Килмър е един от най-продуктивните актьори на 80-те и 90-те години, участвал във филми като "Топ Гън", "Тюмбстоун", "Батман завинаги" и "Жега". Въпреки, че изпълнява малки роли и в началото на 21-ви век, през последните години ролите му са ограничени в резултат на продължаващата му борба с рака на гърлото, който засяга способността на актьора да говори. Въпреки това той се появява за кратко във филма "Топ Гън: Маверик", като се превъплъщава в емблематичната си роля на Айсмен благодарение на технологията на изкуствения интелект.



Шанън Дохърти

Актрисата е диагностицирана за първи път с рак на гърдата през март 2015 г. Две години по-късно тя обяви, че ракът е в ремисия. За съжаление, през февруари 2020 г. тя разкри, че ракът се е върнал и вече е в четвърти стадий. Въпреки битката за здравето си Дохърти продължава да работи, макар и по-рядко, като през септември 2021 г. каза пред Variety: "Просто се опитвам да живея по най-добрия начин, за да бъда най-добрият пример в този момент".

Джийн Хекман

Считан за един от най-добрите актьори на своето поколение, двукратният носител на "Оскар" Джийн Хекман се оттегля от бизнеса през 2004 г., когато е на 74 години. През 2009 г. той разкри, че решението да се раздели с актьорството не е било изцяло негово. "Капката, която преля чашата всъщност беше стрес тест, който направих в Ню Йорк", казва той пред Empire. "Тогава лекарят ми заяви, че сърцето ми не е в такава форма, че да го подлагам на какъвто и да е стрес повече".

Джак Никълсън

Един от тройката актьори мъже, получили три награди "Оскар", Джак Никълсън забележимо отсъства от светлината на прожекторите повече от десетилетие, като последната му роля е в романтичната комедия на Джеймс Л. Брукс от 2010 г. "How Do You Know". Въпреки че самият той не е потвърдил нищо официално, информацията от негови близки сочи, че легендарният актьор, който сега е на 85 години, е бил принуден да се оттегли поради загуба на паметта.