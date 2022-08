WorldWide FX отново организира курс по 2D compositing

След двегодишна пауза, студиото за визуални ефекти WorldWide FX, част от семейството на Nu Boyana Film Studios, отново организира безплатен курс по 2D композитинг.

Целта на обучението е да подготви желаещите да боравят уверено с основните техники в 2D композитинга, които се използват ежедневно в работата по големи игрални филмови продукции - compositing, rotoscoping, roto-painting, keying, tracking, matchmoving, grading, color correction, time-remapping, projecting, relightning, multi-pass compositing и др.

За да придобият най-пълна представа за реалната работа по един филм в цялата й динамика и мащабност, курсистите ще прилагат наученото директно върху кадри от проекти на студиото. Преподаватели в курса пък ще бъдат VFX артисти с дългогодишен опит по мащабни хитови заглавия като "Хелбой" ("Hellboy") и още - "Бодигард на убиеца" ("The Hitman's Bodyguard"), "Код: Олимп" ("Olympus Has Fallen"), "Код: Лондон" ("London Has Fallen"), "Непобедимите" ("The Expendables") и др.

Желаещите да се включат в курса могат до 26 август да изпратят свое CV на careers@wwfx.net . Одобрените по документи ще бъдат поканени на събеседване с професионалистите от WorldWide FX, за да бъдат селектирани 15-е най-мотивирани, целеустремени и отговорни кадидати, които да заемат местата в курса.

Курсът ще бъде безплатен и ще се проведе в сградата на студиото в Киноцентъра. Продължителността на обучението ще бъде 3 месеца, като началото ще бъде поставено на 19 септември, а ангажираността на обучаващите се ще е в делнични дни от 9 до 18 часа.

Изискванията за кандидатите са: компютърна грамотност, добро владеене на английски език, добри комуникативни умения, умения за работа в екип и най-вече желание за развитие в сферата на визуалните ефекти за филми. Опит с графичен софтуер, както и опит в програмирането, ще се считат за предимство.