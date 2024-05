Холивуд е застигнат от "библейски потоп": Хората нямат интерес да ходят на кино

През май обикновено хората се тълпят в кината за сезона на блокбастърите – но тази година той започна ужасно. Индустрията има нужда от нови идеи, ако иска да се възстанови.

Лятото едва сега започва, но във филмовия бизнес мърморят, че вече са в период на "отмиване" – дъждовният сезон, в който всеки пикник е развален от порой. За да се придържаме към метафората за времето, гръмотевиците започнаха да гърмят по-рано през май, когато публиката не се събра, за да види Райън Гослинг и Емили Блънт в The Fall Guy.

Но небесата наистина се отвориха миналия уикенд, когато Furiosa: A Mad Max Saga и The Garfield Movie бяха сериозни търговски разочарования по време на празника на Деня на паметта на САЩ, като оглавиха боксофиса, но направиха само $32 милиона и $31,1 милиона съответно през четиридневния период. Тези цифри са катастрофални сравнени с миналата година, когато "Малката русалка" оглави същия уикенд с приходи от 118 милиона долара. Всъщност, както беше широко съобщено, нищожните общи приходи в американските кина го превърнаха в най-лошия боксофис уикенд за Деня на паметта от почти 30 години. Като цяло продажбите на билети за САЩ и Канада са намалели с 22% на годишна база, според Comscore.

През следващите няколко месеца предлаганите бъдещи блокбъстъри включват Bad Boys: Ride or Die, Inside Out 2, A Quiet Place: Day One и Twisters, всички от които имат силен дъх на "Ще изчакам, докато не ги пуснат в стрийминг платформите". Най-голямата звезда, с която могат да се похвалят, е Уил Смит. А той в момента е най-известен с удара на Крис Рок на Оскарите.

A Quiet Place: Day One е третата част от франчайза на ужасите и първата, която не е режисирана от Джон Красински, така че едва ли изглежда съществена. Филмът за бедствие, породено от торнадо, наречен Twisters, е свързан по някакъв неясно дефиниран начин с Twister, който беше голяма работа през 1996 г., но не и филм, който се нуждаеше от продължение.

Райън Рейнолдс и Хю Джакман може да спасят положението в "Дедпул и Върколакът" през юли, но иначе в този пъстър куп ненужни продължения и предистории липсва всичко, което бихте могли да наречете задължително за гледане. Това, което липсва, е филм със събития, който грабва заглавията – и това отчасти е резултат от стачките на холивудските актьори и писатели. Елио на Pixar и осмата "Мисията невъзможна" трябваше да спрат продукцията си, така че и двата филма бяха отложени от тази година за следващата.

Дори по онова време беше очевидно, че феноменът "Барбенхаймер" е по-скоро момент, отколкото дългосрочно решение на проблемите на индустрията

Но не само стачките са виновни за мокрото лято. Вината е и на стрийминг услугите, които привлякоха както създателите на филми, така и зрителите, които преди се придържаха към големия екран. Сериите, включващи герои от "Междузвездни войни", "Властелинът на пръстените" и киновселената на Marvel, предоставиха вида забавление, което някога беше запазена територия на кината, както и Red Notice, The Gray Man, Heart Of Stone и различни други глобални екшън филми с участието на Дуейн Джонсън, Гал Гадот и семейство Райън. След пандемията е необходимо нещо специално, за да се примами публиката обратно в мултиплекса, а подобни на Furiosa (филм за Mad Max без Mad Max) и The Fall Guy (разделение на полузабравено телевизионно шоу от 80-те) просто не изглежда достатъчно специално.

Междувременно повечето от най-големите блокбастър франчайзи на Холивуд са преминали. От много време не е имало нов филм от Междузвездни войни в далечна, далечна галактика. Последната версия на супергероите на DC закачи пелерини, докато чакаме началото на друго рестартиране на вселената от Джеймс Гън. Кинематографичната вселена на Marvel официално продължава, но провалът на The Marvels през ноември се почувства като края на една ера. Поредицата "Фантастични животни" на Дж. К. Роулинг е "паркирана", според режисьора Дейвид Йейтс. Няма признаци за продължение на Spider-Man: No Way Home, който излезе през декември 2021 г. А ние все още чакаме да чуем кой ще бъде новият Джеймс Бонд, въпреки че No Time To Die излезе през септември 2021 г. Това, което ни остава за момента, са Годзила, Кинг Конг и Планетата на маймуните, но може ли някой да назове главните човешки герои в тези франчайзи?

В този момент спадът на Холивуд изглежда по-малко като влажно лято, а повече като библейски потоп.

Мащабът на кризата беше прикрит от световния успех на "Барби" и "Опенхаймер" миналото лято. Но дори по това време беше очевидно, че феноменът Барбенхаймер е по-скоро момент, отколкото дългосрочно решение на проблемите на индустрията. В края на краищата тук имаше два рисковани проекта от отличителни автори, получили изключителен рекламен тласък от меме, което подтикна клиентите да видят и двамата един след друг, докато носят костюми и купуват сувенирни стоки. Феноменът беше забавен, докато траеше, но ако беше необходим набор от толкова неповторими обстоятелства, за да напълни кината, това не можеше да се приеме като положителен знак.

Това не означава, че блокбастърите няма да продължат да излизат – от време на време. Ръководителите на Marvel и DC ще се надяват, че Captain America: Brave New World и Superman: Legacy могат да победят умората от супергерои, когато бъдат пуснати следващата година. Но вече няма признаци, че някой в ​​Холивуд знае как да пуска хитови филми в кината редовно. Климатът се промени. Както могат да кажат героите в Twisters, Холивуд пося вятъра и сега жъне вихъра. Ако сезонът на летните блокбъстъри някога се възстанови, това ще изисква известно мислене.

Анализът е на Николас Барбър за BBC

