Моби в скандал с Натали Портман: Имали ли са връзка?

Американският диджей и композитор Моби отмени публичните си мероприятия и представянето на мемоарите си заради скандала с актрисата Натали Портман, предаде ТАСС.

Той трябваше да направи презентация на спомените си "Then It Fell Apart" /След това всичко се разпадна/ пред читателите си във Великобритания и Ирландия.

Той им се извини в сайта си, съобщава БТА. Представянето на книгата трябваше да се състои от 1 до 6 юни в Лондон, Манчестър и Дъблин.

Моби беше разкритикуван за това, че не е разкрил в мемоарите си истинските си отношения с актрисата Натали Портман. Холивудската звезда опроверга твърденията на автора, че преди 20 години тя е излизала на срещи с него.

"Бях удивена от факта, че Моби определи като свалка малкия промеждутък от време, в който го познавах. Помня само, че когато завърших училище имаше един мъж, много по-възрастен от мен, от когото ми се гадеше. Той пише, че съм била 20 годишна, а аз току-що бях навършила 18", заяви актрисата пред сп. "Harper's Bazaar".

Портман се възмути, че Моби използвал тази история, за да си продаде книгата. След това диджеят й се извини в профила си в Instagram.