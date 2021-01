Година след пандемията Китай се обрисува като победител, но така ли е?

Година след появата на COVID-19 в музея в Ухан се появи изложба, която разказва разтърсващата история за това как жертвите на града в жестока 76-дневна блокировка доведоха до триумф над коронавируса и в крайна сметка до ново начало.

Изглежда, че не са спестени разходи за шоуто, което включва холограма от медицински персонал, движещи се из болнична стая, сърдечни писма от здравни работници на първа линия и копие на място за масова карантина, пълно с легла, миниатюрни китайски знамена и чаши за четки за зъби.

Но изложбата поразява и с това, което не е било включено в нея. Не се споменава за Ай Фен - един от първите лекари, предупредили за новата болест в Ухан или решението на Джан Йонджън, лекар от Шанхай, да сподели генома на вируса със света въпреки заповедите на властите.

Посетителите са поканени да поставят виртуална хризантема на стена на мъченици, която включва Ли Уейнлианг, офталмолог в болница в Ухан, чиято смърт от вируса доведе до траур в цялата страна. Но липсата на кратката му биография също е подозрителна: д-р Ли е порицан от правителството, че е предупредил колегите си за вируса, от който по-късно е починал.

Китай прекара голяма част от изминалата година, опитвайки се да завърти разказа за пандемията като безспорна победа, водена от управляващата комунистическа партия. Държавните новинарски медии до голяма степен игнорират грешките на правителството и описват реакцията на Китай като доказателство за превъзходството на неговата авторитарна система, особено в сравнение с тази на САЩ и други демокрации, които все още се борят да овладеят бушуващи огнища.

Тези усилия са още по-спешни сега, когато на 23-ти януари ще се отбележи годишнината от блокирането на Ухан. През последните седмици правителството нае армия от цензуриращи, която да изчисти интернет от критичното отразяване на огнището в Ухан. Термини като "първа годишнина" и "подаващ сигнал" са изтривани понякога от китайски сайтове.

Неотдавнашна директива за пропагандата изрично забрани отразяването на годишнината от появата на вируса, според журналисти в държавните информационни бюра, които са били информирани за заповедта. Вместо това пропагандните агенции пуснаха видеоклипове и примамливи статии, които изобразяват Ухан като прероден град, но същевременно омаловажават трайната скръб и гняв на жителите на града.

Похвалата за успеха на Ухан е заслужена. Откакто локдаунът приключи през април, животът в града - отдавна известен като оживен търговски център, където туристите се стичат да ядат сусамени юфка, да слушат пънк музика и да зърнат могъщата река Яндзъ - до голяма степен се нормализира. Докато през 2021 г. много хора в опустошените от вируси държави прекараха сами празниците в домовете си, китайските държавни медии се пръскаха от изображения на претъпкани новогодишни празници в Ухан.

Но тъй като национализмът и обществената подкрепа за партията очевидно се увеличават, напористата кампания за ребрандиране е знак, че китайските лидери нямат голям интерес да се спират на миналото или да преразгледат грешките си. Тяхната цел, казват експертите, е проста: да гарантират, че нищо не подкопава триумфалния разказ на партията.

"Отговорът на Китай беше представен като огромна победа за Китайската комунистическа партия", казва Дейвид Бандурски, съдиректор на China Media Project, изследователска програма, свързана с университета в Хонг Конг, пред The New York Times. "За китайските лидери историята е написана.“

Китайските власти публикуваха малко подробности за това как ще отбележат мрачния повод.

Засега единственото събитие в официалния календар е излизането на документален филм на 22 януари "Дни и нощи в Ухан". Той е обявена като трогателна почит към "обикновените герои" на града и включва песен, наречена You Are So Kind от известната китайска актриса Джоу Сун, чиито нежни текстове, по думите на една държавна медия, са предназначени да предават "топла сила".

Вниманието на държавните медии в Ухан се фокусира най-вече върху процъфтяващия туризъм и икономическото възраждане на града. Видеоклип, създаден от C.C.T.V., се опитва да разкаже приказка за смелост и жертва по време на локдауна, позовавайки се на интервюта с работници в една от железопътните станции в града. В рамките на три дни той имаше повече от 2,5 милиона гледания в Weibo.

Друго широко разпространено видео, публикувано наскоро от държавния вестник Changjiang Daily, включва бизнес мениджъри от компании като Lenovo и Gree, които възхваляват града за бързото му възстановяване. "Това, което не ме убива, само ще ме направи по-силен", казва разказвачът, докато звучи драматичната оркестрова музика на заден план.

Длъжностните лица също разиграват темите за възраждане и прераждане. Уан Чжунлин, най-добрият държавен служител в града, говори високо за амбициите на Ухан на декемврийски форум за насърчаване на икономическото развитие по река Яндзъ. "Не забавяйте усилията, положени за да се преврънете в международен мегаполис", каза той за Ухан. "Издигнете се от пепелта и постигнете слава за пореден път."

Възходът в пропагандата беше извършен заедно със засилен контрол върху медиите. Преди година китайските новинарски издания - които понякога са цензурирани по-слабо от обикновено в първите дни на криза - публикуваха някои от най-тежките изобличения за бавния отговор на правителството срещу вируса и провалите в системата на здравеопазването.

Но през последните седмици, казват китайски журналисти, редакторите са им казали да избягват да обръщат внимание на годишнината от локдауна. Някои споделят, че са били инструктирани да се откажат от плановете за интервю с хора, загубили роднини в най-ранните етапи на заразата.

Правителството подчерта посланието си към медиите миналия месец, когато осъди Джан Джан, 37-годишен граждански журналист, документирал изпитанието на Ухан, на четири години затвор. Тя е първият човек, за когото е известно, че е изправен пред съдебен процес за описване на хронологията на заразата в Китай.

Цензурата около годишнината е част от продължаваща кампания за прочистване на гласове, които поставят под съмнение официалния разказ. Активистите са задържани, а откровени роднини на хора, починали от вируса, са тормозени. Проучване от миналата година от Citizen Lab от университета в Торонто установи, че хиляди ключови думи, свързани с пандемията, са били цензурирани в WeChat, популярно приложение за съобщения, а много от изтритите публикации са били критични към китайските служители.

Властите са особено чувствителни по отношение на усилията да отдадат почит на д-р Ли, офталмологът от Ухан, чиято смърт предизвика редки призиви за свобода на словото в Китай.

Няколко скорошни статии, припомнящи действията на д-р Ли, бяха изтрити от интернет. В същото време Global Times, подкрепен от държавата националистически таблоид, се опитва да прекрои наследството на лекаря, превърнал се в герой за много китайци.

"Наблюдателите казаха, че д-р Ли не е фигура, представляваща опозиция или конфронтационна сила с китайските власти, както съобщават някои международни политици и медии", се казва в скорошна статия. "По-скоро д-р Ли беше обикновен герой със смелост да говори истината."

Целта на правителството е "да създаде одобрена от държавата версия на колективната памет на пандемията на коронавируса за обществеността", казва Лотос Руан, изследовател в Citizen Lab.

В рамките на официалния разказ за пандемията има много герои. Но най-големият лидер на Китай Си Дзинпин несъмнено е звездата.

В изложбената зала във Ухан посетителите са посрещнати с голяма снимка на Си Дзипин, който изглежда строг, докато председателства заседанието. Дълъг почти 50 фута хронология описва героичните мерки, които той е предприемал по време на кризата, ден след ден. По време на шоуто той е представен като решителен лидер, контролиращ огнището почти от самото начало, въпреки че има доказателства, които показват, че истината не е точно такава.

"Китайският народ показа устойчивост, старание и смелост", се казва в заключителния текст. "И Китайската комунистическа партия, както винаги, поставя хората и живота им на първо място."