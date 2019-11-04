Драма в Шумен, кой спечели областните градове на втория тур?

Благоевград при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Румен Томов - 56.61% (18 639)

Атанас Камбитов, ГЕРБ - 40.98% (13 494 гласа)

Не подкрепям никого - 2.41% (792 гласа)



Варна при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Иван Николаев Портних, ГЕРБ - 60.79% (49 207 гласа)

Костадин Тодоров Костадинов, Възраждане - 35.99% (29 138)

Не подкрепям никого - 3.22% (2 606)



Видин при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Цветан Петров Ценков, Местна коалиция - 58.27% (11 610 гласа)

Огнян Кирилов Ценков, ГЕРБ - 39.49% (7 869 гласа)

Не подкрепям никого - 2.24% (446 гласа)

Добрич при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Йордан Тошков Йорданов, Местна коалиция ДБГ - 66.54% (18 898 гласа)

Надежда Димитрова Петкова, Местна коалиция ГЕРБ - 31.97% (9 079 гласа)



Ловеч при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Корнелия Добрева Маринова, ГЕРБ 48.45% (8 395 гласа)

Радина Минкова Банкова, БСП за България - 46.45% (8 048 гласа)

Не подкрепям никого - 5.10% (883 гласа)



Пазарджик при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Тодор Димитров Попов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 56.11% (17 169 гласа)

Благо Атанасов Солов, Местна коалиция БСП за България - 41.05% (12 561 гласа)

Не подкрепям никого - 2.84% (868 гласа)

Перник при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Станислав Иванов Владимиров, БСП за България - 50.27% (18 652 гласа)

Вяра Михайлова Церовска - ПП ГЕРБ - 47.68% (17 694)

Не подкрепям никого - 2.05% (761 гласа)



Плевен при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Георг Леонидов Спартански, ИК - 50.60% (22 240 гласа)

Мирослав Николов Петров, ГЕРБ - 47.24% (20 762 гласа)

Не подкрепям никого - 2.16% (951 гласа)



Пловдив при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Здравко Димитров Димитров, ГЕРБ - 57.32% (46 887 гласа)

Славчо Стоев Атанасов, Местна коалиция - 38.10% (31 161 гласа)

Не подкрепям никого - 4.58% (3 747 гласа)

Разград при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Денчо Стоянов Бояджиев, БСП за България - 54.32% (8 881 гласа)

Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ - 42.48% (6 945 гласа)

Не подкрепям никого - 3.2% (523 гласа)

Русе при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Пенчо Пламенов Милков, Местна коалиция БСП за България - 60.53% (30 975 гласа)

Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ - 36.63% (18 746 гласа)

Не подкрепям никого - 2.85% (1 456 гласа)

Силистра при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ - 52.12% (8 540 гласа)

Момчил Стефанов Неков, Местна коалиция БСП за България - 45.63% (7 477 гласа)

Не подкрепям никого - 2.25% (369 гласа)

Сливен при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Стефан Николов Радев, ГЕРБ - 64.75% (21 109 гласа)

Кольо Йорданов Милев, БСП за България - 32.71% (10 663 гласа)

Не подкрепям никого - 2.55% (831 гласа)

Смолян при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Николай Тодоров Мелемов, ГЕРБ - 56.73% (9 113 гласа)

Стефан Атанасов Сабрутев, БСП за България - 40.52% (6 509 гласа)

Не подкрепям никого - 2.75% (441 гласа)

София при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Йорданка Асенова Фандъкова, ГЕРБ (СДС) - 49.98% (209 542 гласа)

Мая Божидарова Манолова-Найденова, независим - 45.13% (189 176 гласа)

Не подкрепям никого - 4.89% (20 493 гласа)

Търговище при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Дарин Иванов Димитров, ГЕРБ - 69.41% (16 673 гласа)

Хамди Мехмедов Илиязов, ДПС - 29.27% (7 032 гласа)щ

Не подкрепям никого - 1.32% (316 гласа)



Шумен при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Любомир Димитров Христов, ГЕРБ - 48.57% (12 538 гласа)

Венцислав Дянков Венков, БСП за България - 48.27% (12 461 гласа)

Не подкрепям никого - 3.15% (814 гласа)

Ямбол при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Валентин Цветанов Ревански, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 61.92% (12 722 гласа)

Катя Атанасова Георгиева, БСП за България - 35.27% (7 247 гласа)

Не подкрепям никого - 2.81% (577 гласа)