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Драма в Шумен, кой спечели областните градове на втория тур?

Вижте финалните резултати от балотажите в различните градове
4 ное 2019 06:35, Александър Попов
38
Драма в Шумен, кой спечели областните градове на втория тур?
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Благоевград при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Румен Томов - 56.61% (18 639)
Атанас Камбитов, ГЕРБ - 40.98% (13 494 гласа)
Не подкрепям никого - 2.41% (792 гласа)

Варна при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Иван Николаев Портних, ГЕРБ - 60.79% (49 207 гласа)
Костадин Тодоров Костадинов, Възраждане - 35.99% (29 138)
Не подкрепям никого - 3.22% (2 606)

Видин при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Цветан Петров Ценков, Местна коалиция - 58.27% (11 610 гласа)
Огнян Кирилов Ценков, ГЕРБ - 39.49% (7 869 гласа)
Не подкрепям никого - 2.24% (446 гласа)

Добрич при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Йордан Тошков Йорданов, Местна коалиция ДБГ - 66.54% (18 898 гласа)
Надежда Димитрова Петкова, Местна коалиция ГЕРБ - 31.97% (9 079 гласа)

Ловеч при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Корнелия Добрева Маринова, ГЕРБ    48.45% (8 395 гласа)
Радина Минкова Банкова, БСП за България - 46.45% (8 048 гласа)
Не подкрепям никого - 5.10% (883 гласа)

Пазарджик при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Тодор Димитров Попов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 56.11% (17 169 гласа)
Благо Атанасов Солов, Местна коалиция БСП за България - 41.05% (12 561 гласа)
Не подкрепям никого - 2.84% (868 гласа)

Перник при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Станислав Иванов Владимиров, БСП за България - 50.27% (18 652 гласа)
Вяра Михайлова Церовска - ПП ГЕРБ - 47.68% (17 694)
Не подкрепям никого - 2.05% (761 гласа)

Плевен при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Георг Леонидов Спартански, ИК - 50.60% (22 240 гласа)
Мирослав Николов Петров, ГЕРБ - 47.24% (20 762 гласа)
Не подкрепям никого - 2.16% (951 гласа)

Пловдив при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Здравко Димитров Димитров, ГЕРБ    - 57.32% (46 887 гласа)
Славчо Стоев Атанасов, Местна коалиция - 38.10% (31 161 гласа)
Не подкрепям никого - 4.58% (3 747 гласа)

Разград при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Денчо Стоянов Бояджиев, БСП за България - 54.32% (8 881 гласа)
Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ    - 42.48% (6 945 гласа)
Не подкрепям никого - 3.2% (523 гласа)

Русе при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Пенчо Пламенов Милков, Местна коалиция БСП за България - 60.53% (30 975 гласа)
Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ - 36.63% (18 746 гласа)
Не подкрепям никого - 2.85% (1 456 гласа)

Силистра при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ - 52.12% (8 540 гласа)
Момчил Стефанов Неков, Местна коалиция БСП за България - 45.63% (7 477 гласа)
Не подкрепям никого - 2.25% (369 гласа)

Сливен при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Стефан Николов Радев, ГЕРБ - 64.75% (21 109 гласа)
Кольо Йорданов Милев, БСП за България - 32.71% (10 663 гласа)
Не подкрепям никого - 2.55% (831 гласа)

Смолян при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Николай Тодоров Мелемов, ГЕРБ - 56.73% (9 113 гласа)
Стефан Атанасов Сабрутев, БСП за България - 40.52% (6 509 гласа)
Не подкрепям никого - 2.75% (441 гласа)

София при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Йорданка Асенова Фандъкова, ГЕРБ (СДС) - 49.98% (209 542 гласа)
Мая Божидарова Манолова-Найденова, независим - 45.13% (189 176 гласа)
Не подкрепям никого - 4.89% (20 493 гласа)

Търговище при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Дарин Иванов Димитров, ГЕРБ - 69.41% (16 673 гласа)
Хамди Мехмедов Илиязов, ДПС - 29.27% (7 032 гласа)щ
Не подкрепям никого - 1.32% (316 гласа)

Шумен при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Любомир Димитров Христов, ГЕРБ - 48.57% (12 538 гласа)
Венцислав Дянков Венков, БСП за България - 48.27% (12 461 гласа)
Не подкрепям никого - 3.15% (814 гласа)

Ямбол при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

Валентин Цветанов Ревански, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 61.92% (12 722 гласа)
Катя Атанасова Георгиева, БСП за България - 35.27% (7 247 гласа)
Не подкрепям никого - 2.81% (577 гласа)

По публикацията работи: Александър Попов

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Напиши коментар Коментари
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Русомраз преди 6 месеца
Какво стана другарки и другари?
Питам Ви, КАКВО СТАНА?!?
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Хахахахахахаха преди 6 месеца
Герберите издyxaxa маргаритката на кака Корни :)
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Шумен е син преди 6 месеца
В Шумен няма драма, печели ГЕРБ! Какво значение с колко гласа е по-напред? Така е в състезанието, по-добрият печели, макар и с една крачка. Честито на печелившите, желая им успех.!
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Шуменец преди 6 месеца
Вчера гласувах.Рано сутринта сравних мандата на Любо Христов (ГЕРБ) и двата мандата на Красимир Костов (БСП).
Естествено гласувах за Христов.За 4 години намалиха дълга на общината,развиха индустриалния парк,промениха облика на града и привлякоха други инвеститори в града.
Разбира се имаше и минуси,но се надявам да са ги осъзнали и да ги отстрани през новия мандат.От БСП последния месец чух само хейт.Нищо не чух какво искат да направят/подобрят.Лека и със здраве.
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Пешо-алармиста. преди 6 месеца
ченгето харис от шумен е фалшифицирал протоколите, както сменя победилите в общ.поръчки със свои съпартийци
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Анонимен преди 6 месеца
До Анонимен 22

"добиващ поведение на диктатор"

момченце, момченце, Видял си и ти диктатор.
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българин преди 6 месеца
До Елдорадо Tи кой клас си завършил?Я пак помисли:дАржът,,междО...Що за неграмотници драскат из форумите?
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Анонимен преди 6 месеца
До 777SS
RUSE E RENESANSOVATA STOLITCA NA BULGARIYA.....MNOGO KRASIVI SGRADI I ULITCI....NYAMA KAK DA NE SE VPECHETLISH....MALKATA VIENA....DANO NOVIYA KMET OPAZI GRADA OT MRUSNI RUTCE!

абе каскет омачкан, това е направено по времето на ГЕРБ и дано новия кмет от БСП и шайкатa около него не окрадат завареното.
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Елдорадо преди 6 месеца
26... трудно ти разбирам коментара... явно си от махалата :) Преди няколко дена вкусни ли бяха кебапчетата? :)
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1 преди 6 месеца
До Елдорадо,а в шумен е купено всичко, от агент-хари1новия стар кмет,но шуменци също били де...би..ли..,щом са гласували за комуниста-агент хари.
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Най-малко преди 6 месеца
Най-малкото софийска област е на герб
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Елдорадо преди 6 месеца
Хаха... в Шумен може да са 70 човека, но са правилните :) От цялото лудогорие само Шумен и Търговище даржът фронта... всичко останало е купено от БСП и ДПС... Междо другото призовавам българските бизнесмени да купуват имоти в Шумен и района, защото иначе скоро и ние ще паднем...
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Анонимен преди 6 месеца
факт е че повечето не гласуват, оставят избора на подплатените, а после плюят по всички по интернет или пред телевизора си, нормално да е такова положението в страната ни
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Анонимен преди 6 месеца
До 123
Внимавай с приказките - лесно могат да те намерят и повдигнат обвинение / съвсем законно /
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123 преди 6 месеца
Хайде един новинарски сайт да се престраши и да даде карта на България ,оцветена с изборните резултати- ясно ще се види о***рането на ГЕРБ. Изказването на Б.Б. са думи на шизофреник или много нагъл тип, добиващ поведение на диктатор.
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Анонимен преди 6 месеца
Кречеталото ли ти харесва ?
Корнелия кога ще подава оставка ? Още 20 години ли ще губи избори ?
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Анонимен преди 6 месеца
Нямам дума за словоизлиянията на бб на т.нар пресконференция след изборите, и това ми било прмиер, как търпим 10 години този кръчм..аро-махл..енски ти..п не знам
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Анонимен преди 6 месеца
A в Русе , Плевен и Благоевград пак ли са спечелили с купени гласове или за тях не искате да коментирате ?
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777SS... преди 6 месеца
EXITPOLOVETE SA PLATENI PROSTITUTKI....DAVAT PLUSOVE ZA TOZI KOYTO KIHA PO DOBRE....PLADNESKI RAZBOYNITCI
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777SS преди 6 месеца
GERB PODLOJIHA NA UNIJENIYA I TEGOBI BULGARSKITE PENSIONERI...200LV DOSTUPNO I MIZERNO SUSHESTVUVANE!....BSP LISHI MLADITE OT BUDESHTE....PREKALENO MNOGO SE HARCHESHE ZA :PARTIYNI CELI!!...
12
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