98,75% от тялото в мастило: Ето я най-татуираната жена в света!

Шарлот Гутенберг от щата Флорида се сдоби с рекорд на Гинес като най-татуираната жена в света. Цели 98,75 % от нейното тяло са покрити с татуси, предаде агенция ЮПИ.

Шарлот за пръв път попадна в Книгата на рекордите през 2015 година, като най-татуираната възрастна жена с 91,5 % покритие на нейното тяло.

69-year-old Charlotte Guttenberg has officially become the world's most tattooed person ever with 98.75% of her body covered in ink💖😮🎨

