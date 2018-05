3 стъпки, с които да премахнете нитратите от салатите

В сезона на пресните салати и изобилието от плодове, зареждаме хладилника с полезните храни, защото знаем, че консумацията им ни прави по-здрави, енергични, помага ни да влезем във форма. Но забравяме, че закупените от супермаркетите продукти, често съдържат големи количества пестициди, нитрати.

Ето защо е важно да обърнем внимание на тяхното почистване преди да ги консумираме.

Измиване със студена вода – това е най-често срещаният начин за измиване на свежите продукти. Според специалисти от The Centre for Science and Environment около 75 – 80% от пестицидите се премахват чрез измиване със студена вода.

Плодовете като грозде, ябълки, сливи, манго, праскови, круши, домати, спанак, зеле, изискват 2 до 3 измивания, което означава, че измиването само веднъж под течаща вода, може би не е най-добрият вариант.

Учените добавят, че не толкова температурата, колкото триенето на продуктите е от решаващо значение за премахването на остатъците от пестициди (например краставиците, тиквичките, патладжаните, ако не ги белите).

Винаги леко потърквайте плодовете и зеленчуците с ръцете си или с помощта на твърда четка за най-малко 30 секунди.

Измийте продуктите със солена вода

Измиването със солена вода е един от най-лесните и най-рентабилни начини за премахване на някои пестициди от продуктите. В подходящ дълбок съд сипете студена вода и 1-2 супени лъжици сол. Разбъркайте и поставете желаните продукти, като ако това са например репички, ягоди, предварително премахнете листата. След 30 минути може да ги изплакнете с чиста вода и да ги консумирате.

