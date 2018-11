Бордното списание The Inflight Magazine отпразнува стотния си брой

Луксозното двуезично списание Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine, което през годините се утвърди като авторитетен и качествен източник на задълбочени анализи и информация за най-интересното от света на бизнеса, туризма и лайфстайла, отпразнува с бляскаво събитие издаването на 100-ния си юбилеен брой.

На 28 ноември в "М Кар София" десетки собственици на компании, предприемачи, представители на бизнеса от различни индустрии и много от лицата, които през годините бяха на кориците на списанието, отбелязаха специалния юбилеен брой.

Meсечното печатно издание на Investor Media Group Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine е най-четеното списание в България с аудитория от над 110 000 читатели месечно. За високото потребителско доверие към него свидетелстват и отзивите на аудиторията. Едно от многото писма, които ежедневно пристигат в редакцията, беше прочетено по време на събитието от главния редактор на изданието Константин Томов.

Преди няколко години Джудит и Реймънд Хансън от Лос Анджелис пътуват от Берлин до София и обратно и остават впечатлени от съдържанието на Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine. Тогава те пишат до редакцията: "Списанието на България Ер е пример за отлична журналистика. Съпругът ми и аз бяхме удивени от качеството на статиите, тяхната задълбоченост, яснота и дори честност. Това е толкова над обичайните клиширани рекламно-манипулирани четива, които ни предлагат авиокомпаниите. Благодарим ви за уважението към читателите и че отразявате една страна на България, която често е пропускана от нейните посетители – дълбока интелигентност и един свеж поглед върху света".

Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine се разпространява на борда на всички самолети на авиокомпания България Ер по 24 дестинации в Европа и Близкия Изток и се радва на месечна аудитория от над 110 000 читатели. Те са предимно активно работещи хора, българи и чужденци, с малко свободно време и ограничена възможност да следят ежедневните новини. За много от тях времето, прекарано в самолета, е единственото, в което могат да се информират. Аудиторията на Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine е взискателна към новините, които получава, а в бордното списание на националния превозвач читателите намират не само качествени анализи, но и полезни и развлекателни статии.