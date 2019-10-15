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Спасителна акция: 4 часа надолу по пътеките... С мастифа Флойд

На 86-килограмовото куче разходката му дошла в повече
15 окт 2019 15:30, Боряна Павлова
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Снимка: Facebook, Salt Lake County Sheriff's Search and Rescue
 


Дългите разходки за кучетата са добре дошли или поне така изглежда. Но за мастифа Флойд разходката му в неделя дошла твърде дълга.

Флойд бил изведен на разходка край Солт Лейк, по пътя към връх Грандьор. Но когато дошло време за слизане се оказало, че 86-килограмовото куче е твърде уморено. Затова се наложило Флойд буквално да бъде носен по пътеката надолу.

Планинските спасители били повикани около 18:30 часа, след като други планинари подминали Флойд и собственика му и видели, че имат нужда от помощ. 3-годишният мастиф не помръдвал, а температурите рязко падали.

Екипът от доброволци обаче въобще не се поколебал,обяснява сержант Мелоди Грей от полицейското управление в близкия град.

"Те нямаха каквито и да е колебания, дори и когато разбраха, че става въпрос за куче", обяснява тя пред CNN.

Отрядът качил Флойд на носилка и започнали дългия път надолу. Спасителите са публикували видео във Facebook от акцията по смъкването на мастифа до долу.

"Флойд беше добро момче и беше много доволен, че му помагаме", пишат спасителите.

Цялата акция им отнела 4 часа.

Ейми Сандовал, с която Флойд е бил на разходка, обяснява че той е кучето на брат й.

Тя объркала пътеката и отнело доста време да се върнат на правилния път. Когато най-сетне открили пътеката, Флойд бил много уморен.

"Брат ми беше готов да спи там с него", казва Ейми.

А самият 86-килограмов Флойд вече си почива у дома, далеч от уморителните планински пътеки.

 

По публикацията работи: Боряна Павлова

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Анонимен преди 6 месеца
Прилича ми на пясъчно кане, но са го направили на прасе. Идиотщина.Такива дебели кучета са застрашени от сърдечен удар. Хубаво , че са му помогнали.
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майтап бре преди 6 месеца
Какъвто е тлъстичък, в краен случай, е може да го спретнат на чеверме. Тъй де, да не стане зян хайванчето.
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Пешо преди 6 месеца
"Срещу определена сума тези спасители ще свалят и овцата Доли от Еверест." - Няма да могат, тя почина наскоро!!!
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anon преди 6 месеца
удоволствието не е струвало нищо... в щата юта спасителите са на държавен щат и им се заплаща от данъците събирани от конкретната община... много от тях дори са доброволци и не работят срещу заплащане а заради принципа. разбира се имат и друга работа а са спасители "на повикване".

а песа е готин.
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Анонимен преди 6 месеца
"Кученцето" не е виновно, че "Homo sapiens" го е помъкнал по баирите!
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Анонимен преди 6 месеца
Това куче не е предназначено да катери баири, много е охранено.
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Анонимен преди 6 месеца
Срещу определена сума тези спасители ще свалят и овцата Доли от Еверест.
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нн преди 6 месеца
Със сигурност са имали нужната застраховкал
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Я преди 6 месеца
И колко им е струвало удоволствието?
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