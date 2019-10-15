Спасителна акция: 4 часа надолу по пътеките... С мастифа Флойд

Снимка: Facebook, Salt Lake County Sheriff's Search and Rescue

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Дългите разходки за кучетата са добре дошли или поне така изглежда. Но за мастифа Флойд разходката му в неделя дошла твърде дълга.

Флойд бил изведен на разходка край Солт Лейк, по пътя към връх Грандьор. Но когато дошло време за слизане се оказало, че 86-килограмовото куче е твърде уморено. Затова се наложило Флойд буквално да бъде носен по пътеката надолу.

Планинските спасители били повикани около 18:30 часа, след като други планинари подминали Флойд и собственика му и видели, че имат нужда от помощ. 3-годишният мастиф не помръдвал, а температурите рязко падали.

Екипът от доброволци обаче въобще не се поколебал,обяснява сержант Мелоди Грей от полицейското управление в близкия град.

"Те нямаха каквито и да е колебания, дори и когато разбраха, че става въпрос за куче", обяснява тя пред CNN.

Отрядът качил Флойд на носилка и започнали дългия път надолу. Спасителите са публикували видео във Facebook от акцията по смъкването на мастифа до долу.

"Флойд беше добро момче и беше много доволен, че му помагаме", пишат спасителите.

Цялата акция им отнела 4 часа.

Ейми Сандовал, с която Флойд е бил на разходка, обяснява че той е кучето на брат й.

Тя объркала пътеката и отнело доста време да се върнат на правилния път. Когато най-сетне открили пътеката, Флойд бил много уморен.

"Брат ми беше готов да спи там с него", казва Ейми.

А самият 86-килограмов Флойд вече си почива у дома, далеч от уморителните планински пътеки.