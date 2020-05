Полша се ядоса на Netflix заради филм за Лагерите на смъртта

Стрийминг платформата Netflix ще предостави на зрителите си нов документален филм за Лагерите на смъртта. Но някои исторически факти в него ядосаха толкова Полша, че външният им министър изпрати писмо до изпълнителния директор на компанията.

В "Дяволът в съседство“ е показана карта, на която лагерите са поставени в границите на съвременна Полша. Според премиера Матеуш Моравецки това създава грешното впечатление, че родината му е отговорна за смъртта на толкова много хора.

"По това време територията на Полша беше окупирана, а нацистка Германия е отговорна за създаването на лагерите“, пише той.

Нацистка Германия окупира Полша през 1939 година. След това германците построяват лагерите, включително и Аушвиц, където убиват милиони.

"Важно е да съхраним паметта и да запазим истината за Втората световна война и Холокоста“, допълва Моравецки. Той обвинява стрийминг платформата в "пренаписване на историята“ и в представяне на "изключително невярна информация“. Премиерът също така публикува и карта, с която да покаже къде лентата греши.

Пред Reuters от Netflix споделят, че са наясно с притесненията, които документалният филм поражда.

Въпреки обвиненията, Моравецки вярва, че тази "ужасна грешка е направена несъзнателно“, но настоява компанията да направи промени по филма.

Миналата година в Полша бе приет закон, който криминализира твърденията, че страната е имала нещо общо с Холокоста и убийствата на евреите.

По-голямата част от еврейската общност е заличена по време на окупацията.

.@Netflix, stay true to historical facts!

During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3