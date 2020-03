Bang & Olufsen представи двата си най-нови революционни продукта в София

Най-новите продукти от портфолиото на световноизвестната датска звуко-технологична компания Bang & Olufsen вече са в София. На официално представяне на 5 декември, в елегантната и стилна атмосфера на шоурума на Bang & Olufsen Bulgaria, за пръв път българските почитатели на безкомпромисния звук и картина имаха възможност да се докоснат до първия саундбар на компанията - Beosound Stage, както и до изключителния телевизиор BeoVision Harmony.

Верни на философията си да създават не просто революционни продукти, но и дизайнерски шедьоври, за проектирането първия си саундбар BeoSound Stage Bang&Olufsen използват Norm derm архитекти. Минималистичният дизайнерски подход е вдъхновен от японската естетика, а звуковата мощ е неоспорима.

Саундбарът разполага с впечатляваща самостоятелна аудио система с пикова мощност 550 Вата и 11 бр. усилватели. Използва и 3-канална звукова система, която е допълнена от технологията Dolby Atmos и превръща аудио атмосферата в помещението в триизмерна.

Beosound Stage разполага с високоефективни решения, присъщи за устройства от типа All in one, а нещото, което допринася за уникалността му, е технологията за контрол на звука Tone-Touch. Интуитивният сензорен интерфейс на саундбара позволява да увеличавате или намалявате звука само с едно докосване. Той може да се използва като напълно индивидуална аудио система, благодарение на вградените стрийминг технологии Chromecast, Apple AirPlay 2, Bluetooth, Tune In радио и Deezer.

Не по-малко впечатляващo е и второто ново попълнение в портфолиото на Bang&Olufsen – 77-инчовият OLED 4K телевизор BeoVision Harmony. С него за пореден път датската компания доказва безкомпромисния си подход в дизайна, качествената изработка и звуковите характеристики. Телевизорът е проектиран, така че да реши големия проблем за редица брандове – да изглежда стилен и да е в елегантно допълнение към интериора, дори когато е изгасен. Вдъхновен от красивите движения на пеперудите, дизайнерът Торстен Вальор е въплътил най-смелата идея, карайки огромен телевизор да "пърха" точно като пеперуда всеки път когато се включи. За целта са изградени специални панели, които чрез механично движение трансформират телевизиора в красива мебел. Концепцията е изградена заедно с инженерите на Bang&Olufsen.

Ако телевизорът е толкова впечатляващ изгасен, то когато работи е още по-изключителен. Космическото звучене и живата картина на BeoVision Harmony се съчетават перфектно, за да осигурят пълно кинематографично изжияване. Зад предните капаци на телевизора е разположен мощен звуков център с вградена 3-канална акустична система от 6 говорителя, с мощност 450 Вата и висококачествен процесор със 7.1 стерео звучене. Революционната 4К OLED технология от LG с Dolby Vision HDR пък предоставят ненадмината картина, с невероятна дълбочина и безупречно черно. BeoVision Harmony поддържа Multiroom режим, Airplay 2, Chromecast, Deezer и към него могат да се свържат до 8 бр. тонколони BeoLab.

Двата нови продукта вече са налични в шоурума на Bang&Olufsen в София – на втория етаж на „М Кар София“ на бул. „Черни връх“ 53. Домът на датската марка в България разполага и със специална стая, където всеки може да изживее истинското Bang&Olufsen преживяване. Всичко актуално около Bang&Olufsen Bulgaria може да откриете на фейсбук страницата на компанията.