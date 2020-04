Крадец или опосум? Диво животно опустоши офис в Австралия

Необичаен офисен досадник създаде хаос в офис в Австралия. Бри Блейкърман, изследовател в Австралийския национален университет в Канбера се върнала от почивка и заварила в офиса си пълен хаос.

Тя помислила, че крадци са нахлули на работното й място. Наглецът обаче се оказал най-обикновен опосум, който за негово щастие се оказал достатъчно сладък, за да му се размине, пише Huffington post.

Walked into my office and thought someone must have broken in because it looks trashed... and then I saw this little sweetie covering behind my computer. ❣️ pic.twitter.com/B4tuj0kYpT