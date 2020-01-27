Руска актриса изчезна в Канкун

Руската актриса Наталия Андрейченко, която през 1983 г. влиза в ролята на Мери Попинз, е изчезнала в Канкун. Това съобщи в Instagram мениджърът й Ян Тунцев, който не може да се свърже с нея повече от ден.

Според поста му в социалната мрежа, Андрейченко е била на гости на своя приятелка в събота, но си тръгнала към 15 часа, тъй като се чувствала "неразположена и уморена". След като се качва в колата си, никой повече не я вижда.

Актрисата не отговаря нито на руския си, нито на американския си номер. В Канкун живее от дълго време, а напоследък работила по нов проект. Тунцев обяснява именно с него умората й.

В своя пост мениджърът моли всеки, който има информация за нея, да се свърже с него.

Наталия Андрейченко стана известна с филма "Сибириада" на Андрей Кончаловски.