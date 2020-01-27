Руска актриса изчезна в Канкун

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Снимка: Instagram
Руската актриса Наталия Андрейченко, която през 1983 г. влиза в ролята на Мери Попинз, е изчезнала в Канкун. Това съобщи в Instagram мениджърът й Ян Тунцев, който не може да се свърже с нея повече от ден.
Според поста му в социалната мрежа, Андрейченко е била на гости на своя приятелка в събота, но си тръгнала към 15 часа, тъй като се чувствала "неразположена и уморена". След като се качва в колата си, никой повече не я вижда.
Актрисата не отговаря нито на руския си, нито на американския си номер. В Канкун живее от дълго време, а напоследък работила по нов проект. Тунцев обяснява именно с него умората й.
В своя пост мениджърът моли всеки, който има информация за нея, да се свърже с него.
Наталия Андрейченко стана известна с филма "Сибириада" на Андрей Кончаловски.
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ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀ ⠀ Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим. Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко