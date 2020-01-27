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Руска актриса изчезна в Канкун

Не могат да се свържат с нея от събота
27 яну 2020 17:05, Нели Христова
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Руска актриса изчезна в Канкун
Снимка: Instagram

Руската актриса Наталия Андрейченко, която през 1983 г. влиза в ролята на Мери Попинз, е изчезнала в Канкун. Това съобщи в Instagram мениджърът й Ян Тунцев, който не може да се свърже с нея повече от ден.

Според поста му в социалната мрежа, Андрейченко е била на гости на своя приятелка в събота, но си тръгнала към 15 часа, тъй като се чувствала "неразположена и уморена". След като се качва в колата си, никой повече не я вижда.

Актрисата не отговаря нито на руския си, нито на американския си номер. В Канкун живее от дълго време, а напоследък работила по нов проект. Тунцев обяснява именно с него умората й.

В своя пост мениджърът моли всеки, който има информация за нея, да се свърже с него.

Наталия Андрейченко стана известна с филма "Сибириада" на Андрей Кончаловски.

 

 
 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀ ⠀ Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим. Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко

Публикация, споделена от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko) на

По публикацията работи: Нели Христова

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Анонимен преди 3 месеца
До Анонимен 1
Милианонимчев, ти на онази дама до чатала не можеш да стигнеш! Тя каквото е видяла и изпитала в Багдадско и другаде, никой бугараш-путийьо не е изпитал! Ти на нейно място щеше да оставиш запомняща се следа! Кафява1 Мъжко момиче, става за командос!
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Сата НАТО преди 3 месеца
Ходя на море само в България и стотинка няма да сипя на некви цветнокожи диваци, които се избиват като животни.
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Анонимен преди 3 месеца
Вероятно е нарязана на скрап
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начи, нека преди 3 месеца
да сме точни (коректни) - советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко !!!
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Анонимен преди 3 месеца
Мексико е супер опасно място. И цял живот да живееш там, някой може да те гръмне ей така, ако си на неправилното място в неправилното време. Всичко може да се е случило
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Анонимен преди 3 месеца
Препила е с лосион за вана, примесен с местни наркотици. На дъното на океана я търсете.
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Анонимен преди 3 месеца
Ако я видя, тук ли да пиша или как стават нещата?
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Ръбъ преди 3 месеца
От текилата ще да е.
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Анонимен преди 3 месеца
С милиЙончева всичко наред ли е????
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