Туит на 8 години и анимационен филм предсказаха смъртта на Коби Брайънт

Преди 8 години потребител в Twitter и голям фен на Коби Брайън пише пост, от който днес ни побиват тръпки.

"Коби Брайънт ще умре в катастрофа с хеликоптер", гласи постът публикуван през 2012 година. Днес, този пост е навсякъде из медиите, тъй като именно това се случи с легендата на "Лейкърс". Хеликоптерът му се разби в неделя, а на борда заедно с него бе и 13-годишната му дъщеря Джиана.

Много хора се усъмниха в това, дали туитът е истински. Друг потребител обаче обяснява, че публикацията не е фалшива. По думите му, датата и часът на публикуване на пост в Twitter не могат да бъдат променени. Едниственото, което може да се промени е посочената версия на устройството, от което е публикуван туита.

Отново в коментарите фенът на Коби Брайънт, който прави предсказанието, се извинява многократно.

Но това не е еднествоното нещо, което предсказва смъртта на баскетболната легенда. В един от епизодите на анимационния ТВ сериал Legends of Chamberlain Heights се появява и Черната Мамба. Но случващото се, макар и създадено за забавление, е далеч от забавно.

Хеликоптер с цветовете на "Лейкърс" се разбива зад главните герои. От него се подава Коби с двата си трофея. След като е помолен да ги подаде, за да му помогнат да се измъкне, той отговаря учудено: "Да ги подам?!". След това анимираната машина избухва в пламъци.

Подобни предсказания често предшестват смъртта на звездите. Те са причината и за подхранването на конспиративни теории, много от които твърдят, че известните личности са убивани с цел, а трагичната им загуба не е просто поредния нещастен случай.

Истината е, че подобно на случилото се в анимационното филмче, хеликоптерът на Коби Брайън се разбива и избухва в пламъци.

Oh God I feel so heartbroken seeing this video, from our perspective we can't begin to imagine the fear that went through them right before it happened, RIP kobe you'll be dearly missed pic.twitter.com/OzLZfsyA2X