С любов от PornHub: Сайтът пусна на Италия безплатен достъп

"Forza Italia, обичаме те", написаха в Twitter от порно портала PornHub и обявиха, че ще помогнат на Италия в тежкия период на борба с коронавируса.

Докато хората се чудят какво да правят, стоейки вкъщи, PornHub заяви, че в продължение на един месец, ще пусне безплатно премиум услугата си за цяла Италия. И не само това - отчаяните време изискват отчаяни мерки, за това сайтът ще дари част от приходите си на страната, за да й помогне за борбата с вируса.

Pornhub is donating its March proceeds from Modelhub to support Italy during this unfortunate time (model earnings will remain untouched). Italy will also have free access to Pornhub Premium throughout the month. Forza Italia, we love you! 🧡 pic.twitter.com/DD0nYDyrJ4