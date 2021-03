Красива, млада, с мотор, а се оказа... 50-годишен чичак

Красиво младо момиче, позиращо със своя мотор, стана изключително популярно в Япония, а снимките й събираха стотици харесвания. Но истината зад образа в социалните мрежи се оказа малко по-различна. Момичето всъщност е... 50-годишен мъж.

Някои от по-наблюдателните последователи на профила забелязват, че в снимките има несъответсвия - на един кадър ръката й изглежда много космата, а отражението в огледалното показва различно лице.

Телевизионно предаване разкри, че красивото младо момиче с мотор, което се пише @azusagakuyuki в Twitter всъщност е 50-годишният Зонгу.

Той признава, че използва приложения за редактиране на снимки, за да създаде своето алтер его.

Зонгу каза пред телевизионната програма Getsuyou Kara Yofukashi, че е искал да увеличи присъствието си в социалните медии, но бил убеден, че хората биха предпочели да видят "по-млада и красива жена", а не стар "чичко".

"Никой няма да прочете какво публикува в профила си нормален мъж на средна възраст, който се грижи за мотоциклета си и прави снимки навън", каза той.

Зонгу споделя, че е бил изненадан от резултатите от редактирането на приложения като FaceApp.

"Първо просто се заиграх, после се оказа доста красиво. Сега получавам над 1000 харесвания, а преди това бяха под 10", каза той и добави: "Увличах се все повече и повече, докато се опитах да направя снимките си по-сладки. "

Но тайната на Зонгу не ядоса феновете му. Голямото разкритие в шоуто доведе до предимно положителна реакция от неговите 19 000 последователи.

"Гледах телевизионното предаване и станах ваш фен!", пише един потребител. Друг казва: "Имате превъзходни магически умения !!"

Редактирането на софтуер като FaceApp позволява на потребителите да променят външния вид на лицата на снимките, например да изглеждат по-млади или по-стари. Но приложенията предизвикаха опасения относно поверителността с предупреждението на ФБР през 2019 г., че разработеният от Русия FaceApp представлява "потенциална заплаха за контраразузнаването".

みなさーん٩( ˆoˆ )۶

おバイクしてますかぁ✨💖

もうすぐ春ですよ🌷🌼🌸

年齢:昭和の○○○

身長:166

住み:イバラキ🍠

大好き:バイクいじり😘

一言: Life is once, play this world#バイク乗りと繋がりたい #バイク乗りとして軽く自己紹介 pic.twitter.com/t28mZmJ4vg