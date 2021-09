Кафе преди тренировка - какви са предимствата за организма?

Пиенето на кафе е неизменна част от сутрешната рутина на мнозина. То помага на организма да превключи на работен режим и му дава енергия. Има и такива, които продължават с ароматната напитка и през останалата част от деня, за да подобрят концентрацията си. Но колко са онези, които пият по една чаша непосредствено преди тренировка? Според изследователи, това може да спомогне за по-доброто представяне във фитнеса.

Не само кафето, но и много други напитки и храни (като барчета) с кофеин, са полезни за протичането на по-качествена тренировка. Проучване от октомври 2019 г., данните от което са публикувани в Nutrients, установява, че консумацията на напитката преди тренировка може да повиши производителността както при мъжете, така и при жените.

Кои са най-големите ползи от кафето преди тренировка?

1. Повишава концентрацията

Доказано е, че кафето стимулира централната нервна система. То кара мозъка да се събуди сутрин и да се настрои за работа. Подобно е и действието му преди тренировки, когато той трябва да превключи на друга вълна.

„Тъй като кофеинът повишава бдителността, подобрението в когнитивните функции може да насочи фокуса към спорта“, казва пред Liovestrong диетологът Кели Джоунс. И добавя, че по този начин се увеличава и координацията на тялото, например на бягащата пътека или друг уред.

2. Намалява възприятието ви за болка

По данни на изследване, публикувано в Neuroscience & Biobehavioral Reviews през 2016 г., ако сте пили кафе преди тренировка, то възприятието ви за болка ще е съвсем различно и ще може да тренирате с по-висок интензитет.

„Въпреки че някои проучвания показват увеличаване на окисляването на мазнините по време на тренировка, свързано с приема на кофеин, това може да не е директен ефект. Вместо това тялото може да изразходва по-малко енергия при по-голямо натоварване“, казва още Джоунс.

3. Спомага за отслабване

Не голямото количество кафе преди тренировка помага за загубата на тегло, а приемът на една чаша поне 30 минути преди упражненията. По този начин организмът изгаря по-лесно мазнините, показва изследване, публикувано в Journal of the International Society of Sports Nutrition. При него 50 мъже са приемали прах от зелено кафе или плацебо. След това са правили различни видове тренировки.

