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Как да да намалите горчивината на брюкселското зеле

Добавете киселини, мазнини или пикантни подправки
25 апр 2022 12:47, Михаела Лазарова
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Как да да намалите горчивината на брюкселското зеле
Снимка: Istock

Брюкселското зеле е миниатюрен сорт зеле, който има леко горчив вкус и по-твърда текстура. Заради натрапчивия вкус много хора не го харесват. А то заслужава специално място в храненето, защото е изключително полезно.

Брюкселското зеле има наситен, леко горчив, пикантен и солен вкус, който може да се омекоти с правилните техники. За да поднесете вкусно брюкселско зеле на любимите си хора и те да го харесат, вижте как да го приготвите, за да не нагарча.

1. Изберете възможно най-пресните зелки.

Колкото по-старо е брюкселското зеле, толкова по-горчив вкус има. Изберете възможно най-пресните малки зелки, за да сте сигурни в успеха на ястието си.

2. Отстранете външните листа.

Горчивината на брюкселското зеле идва до голяма степен от външните листа, оформящи най-горния слой. Премахнете ги, за да намалите горчивия вкус. Те и без това често са завехнали.

3. Бланширайте в солена вода.

Бланширането в подсолена вода ще направи брюкселското зеле не само по-малко горчиво, но и по-меко. С тази техника ще намалите времето за готвене. Ако готвите брюкселското зеле в комбинация с други продукти, то може да остане сурово, докато останалите компоненти вече са готови. С бланширането скъсявате този процес и правите готвенето на брюкселско зеле по-лесно, вкусно и бързо.

4. Гответе на по-висока температура.

Ако печете брюкселското зеле на по-високи градуси, това ще карамелизира въглехидратите и естествените захари в тях, като ще ги направи по-сладки.

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По публикацията работи: Михаела Лазарова

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Анонимен преди 3 минути
Като се изкисне едно денонощие работа става.
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Асан преди 1 час
Давам го на конете :)))
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Анонимен преди 1 час
Това не става за ядене.
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Никак преди 1 час
Всичко, що идва от Брюксел е отрова.
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