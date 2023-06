Според зодията: Кои рискуват всичко в любовта?

В своя хит, вдъхновен от филма от 1993 г. „Красавицата и Звяра“, I Would Do Anything For Love покойният Meat Loaf изпя, че наистина има малко неща, които не би рискувал в името на любовта. В духа на песента, искаме да разкрием кой е зодиакалният знак, който наистина не се страхува да поема големи рискове в името на романтиката.

Всички зодиакални знаци имат своите достойнства, когато става въпрос за изразяване на любов. Скорпионът ще си татуира името ви, Рибите ще ви увековечат в песен или акварел, въздушните знаци ще ви разубедят да се откажете от баналните неща, за да направите нещо щуро, практичните земни знаци ще ви обсипят с грижи, докато огнените Овен и Стрелец ще ви бъдат партньори „в престъпленията“ (ако разбира се го искате от тях).

И все пак може би има само един знак, който би рискувал всичко в името на любовта.

Думата „риск“ идва от италианската riscare, която означава „изпадам в опасност“ и тъй като се имат за герои, а освен това притежават смело сърце, Лъвовете са готови да рискуват всичко, да стрелят в неизвестното, когато става дума за любов.

А ето и защо:

Лъв (23 юли – 22 август)

Лъвът е грандиозен, харизматичен и впечатляващ. Той обича да поема предизвикателства, но такива, които го интригуват. Той буквално е склонен да се обсеби от дадени свои идеи, цели и мечти и да ги преследва безсрамно и настървено. Лъвовете са по-склонни от всеки друг знак да правят ходове, да поддържат курса, да страдат, да просят и/или да нарушават закона в името на любовта.

Пример за това е лъвицата Меган Маркъл, която показа безстрашната природа на своя знак, като гордо издържа стрелите на гнева, буквално на целия свят, откъсвайки своя възлюбен принц Хари от силната хватка на кралското семейство.

Управлявани от слънцето, Лъвовете въплъщават неговата топлина, сила и консумативни свойства. Всичко е по-голямо и по-ярко, в резултат на прилагането на това тяхно качество, като това най-много личи в отношенията им с хората и най-вече в израза на романтичните им чувства.

Лъвовете не се задоволяват с това да се суетят или да изчакват, когато става въпрос за любов, а са подтикнати да предприемат действия. Като фиксиран огнен знак, те са способни да запалят огъня и да го поддържат дълго.

Следователно, някои от великите романтици през вековете са били именно от зодия Лъв, включително Наполеон, Зелда Фицджералд, Джеймс Камерън, Емили Бронте и Мадона.

Лъвът е управител на петия дом в наталната карта – домът на страстта, удоволствието и хазарта, игрите, творчеството и съвкуплението. Лъвът иска да се търкаля с половинката си в тревата, да я гали и да бъде гален, да танцува гол под звездите, да развява гривата си под слънчевите лъчи и нежно, но целенасочено да завладява обекта на своята привързаност.

Любовта е вид изкуство, но Лъвът е готов да „оцветява картината извън очертанията“, като очаква половинката му да се приспособи към неговата луда страст.

Лъвовете обичат шумно, без да се страхуват от критиките и/или от безразличието. Да, те наистина изискват от любимия си да им се прекланя, но в същото време са готови да принесат различни жертви пред олтара на човека, когото обичат.